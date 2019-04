L’Aquila grandi speranze fiction Rai: trama e quando va in onda

L’Aquila: Grandi Speranze, la fiction Rai che racconta la vita dopo il terremoto del 6 aprile 2009

L’Aquila: Grandi Speranze è la nuova fiction di Raiuno, con cui la televisione di Stato vuole ricordare L’Aquila a dieci anni d quel tremendo terremoto che distrusse e cambiò per sempre il volto della bellissima cittadina medievale. Una serie di sei puntate girata più di due anni fa che narra la vita di diverse persone a un anno e mezzo dalla tremenda scossa del 6 aprile 2009. Che cosa si è fatto? Quali sono stati gli interventi utili per ripartire? Come è cambiata la quotidianità in quei luoghi? La fiction, passata per una lunga fase di montaggio come ha spiegato il regista Marco Risi, si soffermerà su questi aspetti attraverso un grande cast di attori italiani.

Trama L’Aquila: Grandi speranze, la nuova fiction Rai in partenza dal 16 aprile

Dopo il successo di nuove fiction come Mentre ero via, con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, la Rai è pronta a partire con una fiction “sociale” che racconta il disastro della città de L’Aquila e la vita che riparte ad un decennio di diatanza da quel fatidico 6 aprile. La serie andrà in onda esattamente dieci anni e dieci giorni dopo quel momento indimenticabile che resterà impresso nella storia del nostro Paese. Ma di cosa parla esattamente? Scopriamo insieme la trama: Siamo a settembre del 2010, un anno e mezzo dopo il terremoto. Franco (Giorgio Marchesi) e Silvia (Donatella Finocchiaro) sono ancora alle prese con la disperata ricerca della figlia Costanza, scomparsa nella città dopo le scosse. Gianni e Elena (Giorgio Tirabassi e Valentina Lodovini) invece decidono di tornare a vivere nel centro storico de L’Aquila per lottare e aiutare nella ricostruzione. Gianni è anche tra i leader di una manifestazione di protesta per spingere il governo a riaprire il centro. Questi sono gli adulti, ma accanto a loro ci sono ovviamente i più giovani, ragazzini di circa tredici anni che vivono quella zona del centro chiusa al pubblico come un loro parco giochi, da conquistare proprio mentre gli adulti sembrano averlo dimenticato.

Fiction di Raiuno su L’Aquila: cast completo e quando inizia

A dieci anni di distanza dal distruttivo terremoto de L’Aquila, Raiuno trasmetterà dal 16 aprile una inedita fiction ambientata e girata proprio nel territorio della città abruzzese. La serie, divisa in sei parti, è prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema e vede un cast ricco e con nomi noti al grande pubblico: Donatella Finocchiaro, Giorgio Marchesi, Giorgio Tirabassi, Luca Barbareschi, Francesca Inaudi, Carlotta Natoli e Valentina Lodovini. Ma non solo, in L’Aquila: grandi speranze recitano anche giovanissimi attori come Rosa Enginoli, Gabriele Fiore e Andrea Pittorino. La fiction L’Aquila: Grandi Speranze è un soggetto di Stefano Grasso con Doriana Leondeff che ha collaborato alla stesura della sceneggiatura Le musiche sono di Michele Braga con edizioni musicali RaiCom realizzate dall’orchestra de L’Aquila Città Apertain. La direzione è di Marco Risi.