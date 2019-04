Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: ecco cosa hanno scoperto grazie a Mentre ero via

Mentre ero via: Ecco cosa hanno scoperto Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno grazie alla nuova fiction

La prima puntata di Mentre ero via, nuova fiction di Raiuno con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno è stata un vero e proprio trionfo. Seguita da 5,4 milioni di telespettatori ha praticamente sbaragliato tutta la concorrenza e questa sera (giovedì 4 aprile 2019) tornerà con il secondo attesissimo episodio. La serie, proseguo dopo Un’altra vita e Sorelle, è stata girata nella bellissima Verona. Città che sembra aver conquistato l’indimenticabile protagonista di Elisa di Rivombrosa e il collega Giuseppe Zeno. Infatti la Puccini ha scoperto il fascino di Verona grazie proprio a Mentre ero via, come ha scritto su Instagram in un post in cui ricorda i momenti delle riprese: “Ricordi dal set……. ‘Mentre ero via’ dove Abbiamo avuto la possibilità di scoprire la bellezza e la tranquillità di Verona”.

Vittoria Puccini racconta il personaggio di Monica in Mentre ero via

Nella nuova fiction ci casa Rai Vittoria Puccini, che recentemente ha dichiarato di aver rinunciato ad un vizio per la figlia, interpreta una madre che dopo un incidente si risveglia avendo perso la memoria. L’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni ha descritto e raccontato così il suo personaggio: “In effetti Monica, la protagonista, tornerà a vivere. Letteralmente. Si sveglia da quattro mesi di coma dopo un incidente e si ritrova in ospedale convinta di essere lì per aver partorito il suo secondo figlio. In realtà suo figlio ha otto anni. Otto anni che lei ha cancellato dalla sua memoria. Otto anni che deve ricostruire. E non solo. Al suo risveglio le viene detto che il marito è morto la sera stessa dell’incidente e che lei ne ha in parte la responsabilità. Quando torna a casa prende coraggio e decide di scoprire la verità: per ricostruirsi una vita ha bisogno di sapere chi era. Anche per riconquistare la fiducia dei suoi figli”. (continua dopo la foto)

L’attrice Vittoria Puccini si complimenta con la collega Sabrina Ferilli per L’amore strappato

Vittoria Puccini, che nella serie veste i panni di Monica, sembra davvero entusiasta del suo nuovo progetto televisivo e la cosa risulta particolarmente evidente dai social, dove la bella attrice toscana ha postato varie foto chiedendo pareri ai suoi followers su Instagram. “State seguendo Mentre ero via? Vi piace?”, chiedeva durante la prima puntata dello scorso 28 marzo. Vittoria non ha nemmeno dimenticato di ringraziare i fan per il grande successo del debutto: “Record di ascolti per Mentre ero via con oltre 5.386.000 milioni di telespettatori… che fa conquistare il primo posto dell’auditel con oltre il 24, 9 % di share… grazie mille”, ha scritto sempre sul social fotografico, postando un immagine tratta dalla fiction. Ma la Puccini ha voluto complimentarsi anche con Sabrina Ferilli, protagonista come lei di una nuova fiction su Canale 5. Vittoria si è complimentata con la collega, taggandola sempre su Instagram. “Complimenti per la serie!”, ha scritto semplicemente.