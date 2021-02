L’amore strappato, Enzo Decaro: “Cosa mi ha detto il vero Rocco”

Dopo la messa in onda della fiction l’attore ha incontrato Salvatore Lucanto, il padre di Angela finito ingiustamente in prigione

L’amore strappato ha letteralmente cambiato la vita di Enzo Decaro. A dichiararlo lo stesso attore sulle pagine del settimanale Di Più Tv. Il 62enne ha indossato i panni di Rocco nella fortunata fiction di Canale 5, andata in onda per la prima volta nel 2019 con grande successo e in replica nel 2021.

L’amore strappato è una storia vera, quella di Salvatore e Raffaella Lucanto, due genitori della provincia di Milano che hanno perso per un periodo la loro bambina perché lui è stato accusato di molestie. Nonostante abbia dimostrato la propria innocenza la coppia ci ha messo dieci anni prima di riabbracciare Angela.

Quella bambina oggi è cresciuta, è una donna di trentadue anni, e ha raccontato la propria storia nel libro Rapita dalla giustizia, che ha ispirato la fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Prima dell’inizio delle riprese né Enzo Decaro né Sabrina Ferilli hanno voluto incontrare la famiglia Lucanto.

Quando però L’amore strappato è stato trasmesso da Mediaset Sabrina Ferilli ha conosciuto la famiglia di Angela così come Enzo Decaro ha incontrato Salvatore Lucanto, che nella storia è stato chiamato col nome di Rocco. È stato proprio Salvatore a cercare l’attore napoletano dopo aver visto la sua performance.

Inizialmente Salvatore Lucanto aveva deciso di restare in disparte ma poi colpito dall’interpretazione di Enzo Decaro si è deciso ad incontrare il protagonista de L’amore strappato. A Di Più Tv Decaro ha raccontato il doloroso incontro:

“Mi sono trovato di fronte un uomo profondamente segnato dall’ingiustizia che ha subito. Ci siamo stretti la mano e ci siamo abbracciati, come se questa fiction ci avesse legati indissolubilmente. Lui non si dà pace per i tre anni persi in prigione. Ma grazie a questa fiction tanti sanno la verità ed è il più grande risarcimento che potrà avere. Le sue parole sono state per me preziose, più di un premio”

La vita di Sabrina Ferilli e Enzo Decaro è cambiata grazie a L’amore strappato

Grazie a L’amore strappato Enzo Decaro ha consolidato pure la sua amicizia con Sabrina Ferilli, con la quale aveva già lavorato molti anni prima in un’altra fiction, La provinciale. Inoltre Decaro ha iniziato a collaborare con alcune case-famiglia per aiutare bambini e genitori in difficoltà.

In più, prima dell’emergenza Coronavirus, Enzo Decaro ha cercato di coinvolgere la Nazionale di calcio attori, di cui fa parte da anni, con alcune iniziative benefiche dedicate proprio ai bambini e alle famiglie con maggiori difficoltà. Sabrina Ferilli è invece diventata testimonial del Moige, l’associazione dei genitori italiani.