Enzo Decaro e Sabrina Ferilli hanno pianto davvero ne L’amore strappato

La storia de L’amore strappato, la nuova fiction di Canale 5, ha colpito profondamente Enzo Decaro e Sabrina Ferilli. Tanto che gli attori protagonisti si sono trovati a piangere sul serio sul set della serie Mediaset. A confessarlo lo stesso Decaro, che ha indossato i panni di Rocco, l’uomo che viene accusato di aver fatto del male alla figlia. “In questa fiction Sabrina e io abbiamo vissuto emozioni intense perché abbiamo portato in scena una vicenda reale. Noi, sul set, non potevamo fare a meno di pensare a ogni scena, a ogni battuta: “È successo davvero, è tutto vero”. E anche le nostre lacrime, mentre recitavamo, erano vere“, ha ammesso l’attore napoletano al settimanale Di Più Tv.

Enzo Decaro e Sabrina Ferilli commossi sul set della fiction

Non è la prima volta che Enzo Decaro e Sabrina Ferilli recitano insieme: già nel 2006 hanno interpretato una coppia nel film tv La provinciale. L’esperienza de L’amore strappato – tratto da una storia vera – è stata però sicuramente più forte, più drammatica. “Sul set le emozioni erano molto forti e spesso ci siamo commossi durante le scene”, ha confidato Decaro. L’interprete ricorda una scena in particolare, quella del colloquio tra Rocco e Rosa in carcere. “È stata la più intensa di tutta la fiction. Ho sfogato tutte le emozioni che avevo accumulato durante le riprese. Alla fine io e Sabrina ci siamo lasciati andare e ci siamo sinceramente commossi”, ha ricordato l’attore.

Enzo Decaro e Sabrina Ferilli di nuovo insieme in tv

“Abbiamo davvero pianto: le nostre lacrime erano vere e quando Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno dato lo stop ci siamo resi conto che si erano emozionati tutti intorno a noi“, ha puntualizzato Enzo Decaro. Quest’ultimo è stato fortemente voluto dalla coppia di registi dopo l’ottima performance nella fiction del 2012 su Enzo Tortora.