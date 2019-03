L’amore strappato, parla Simona Izzo: “Ho avuto i brividi”

L’amore strappato, la nuova fiction con Sabrina Ferilli: le emozioni di Simona Izzo

Domenica, in prima serata, andrà in onda la prima puntata de L’amore strappato, la fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ispirata a una storia vera, la mini serie vede protagonista Sabrina Ferilli, nei panni di una mamma costretta a vivere un calvario. La donna deve lottare per riottenere la custodia della figlia, che le viene strappata dalle sue braccia. Il processo dura ben dieci anni e la protagonista è disposta a tutto pur di riabbracciare la sua bambina. Una storia ricca di colpi di scena, ma anche molto drammatica. Sono diverse le tematiche che vengono affrontate dalla fiction, ispirata alla storia vera raccontata Rapita dalla giustizia scritto Angela L., Maurizio Tortorella e Caterina Guarnieri. Oltre Sabrina nel cast c’è anche Enzo Decaro, che invece interpreta il padre accusato di aver abusato la bambina. Una storia coinvolgente, attraverso la quale Simona Izzo ammette di aver provato i brividi. Ospite a Mattino 5, la regista racconta le sue emozioni nell’aver diretto insieme a Tognazzi questa straordinaria storia.

Simona Izzo racconta L’amore strappato: la moglie di Tognazzi ha avuto i brividi di fronte ad alcune scene

Federica Panicucci ammette che in questa nuova fiction con protagonista la Ferilli si notano subito due cose: la forza e l’intensità. Una serie che riuscirà sicuramente a tenere incollati al piccolo schermo il pubblico di Canale 5 da questa domenica 31 marzo. La Izzo ammette di aver provato i brividi nell’assistere ad alcune scene della fiction, in particolare quando la bambina viene portata via dalla sua mamma. Quest’ultima continua a lottare per riabbracciare la piccola, ma la battaglia si dimostra lunga e piena di ostacoli. “Una storia necessaria, molto utile”, dichiara Simona a Mattino 5. La moglie di Tognazzi ammette che chi ha avuto la possibilità di guardare qualche scena ha già provato delle forti emozioni.

L’amore strappato, una storia vera: Simona Izzo lancia un messaggio

“Attori stupendi. Quanto è intensa Sabrina, io amo Sabrina Ferilli”, rivela la Izzo parlando della cast della fiction che è stata divisa in sei episodi per tre serate. Dunque, sono in tutto tre gli appuntamenti a cui il pubblico non dovrà assolutamente mancare. “Io dedico questa storia a tutte le persone che hanno subito la violenza, anche quella giudiziaria, rispettando sempre il lavoro della magistratura”, conclude infine la Izzo.