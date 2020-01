L’amica geniale torna in tv: le repliche su Rai 2 dall’8 gennaio

Le repliche della prima stagione de L’amica geniale in onda su Rai 2 da mercoledì 8 gennaio

Lila e Lenù tornano in tv. La Rai ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione de L’amica geniale, fiction italo-americana tratta dall’omonimo romanzo di successo di Elena Ferrante. Un modo per ripassare la storia delle due amiche in vista della seconda stagione – in partenza su Rai 1 dal 10 febbraio – ma pure per avvicinare alla serie chi non è riuscita a seguirla nel 2018. La prima puntata della prima stagione andrà in onda su Rai 2 mercoledì 8 gennaio, a partire dalle 21.20. Ogni sera verranno trasmessi due episodi per un totale di quattro puntate. Protagoniste le piccole Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, che saranno presenti anche nella seconda stagione tramite alcuni flashback.

Di cosa parla la prima stagione de L’amica geniale

L’amica geniale racconta di un’amicizia unica e profonda, che fa riflettere. La narrazione comincia con un’anziana signora, Elena Greco, la cui vita viene scossa dalla scomparsa improvvisa dell’amica Raffaella Cerullo, detta Lila. Ad avvisare Elena della scomparsa dell’amica è il figlio Rino. In attesa di avere notizie dell’amica, Elena decide di raccontare la storia della loro amicizia, iniziata nella Napoli degli anni ’50. Le due bambine, nate e cresciute in un rione popolare di Napoli, sono costrette a separarsi con la fine della scuola elementare. Il padre di Lila, calzolaio, non può infatti farle proseguire gli studi mentre Elena continuerà il suo percorso scolastico. I percorsi delle due ragazzine continueranno però ad intrecciarsi negli anni, in un turbine di eventi e colpi di scena che non lasciano il pubblico indifferente.

Cast L’amica geniale: chi sono le quattro attrici

Le attrici protagoniste de L’amica geniale sono quattro: Ludovica Nasti (Lila da bambina), Elisa Del Genio (Lenù da bambina), Gaia Girace (Lila da adolescente) e Margherita Mazzucco (Lenù da grande). Le quattro piccole attrici sono state scelte tra nove mila aspiranti protagoniste. Il regista Saverio Costanzo è stato impegnato con i casting per ben nove mesi. Ad attirare l’attenzione dei media è stata soprattutto Ludovica, da molti considerata (per aspetto fisico e recitazione) la nuova Sofia Loren. La dodicenne, che arriva da Pozzuoli, ha alle spalle una storia difficile: ha sofferto per 5 anni di leucemia.