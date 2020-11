L’Allieva 4 si farà? C’è incertezza in Rai: la situazione

È ancora tutto da scrivere il futuro de L’Allieva. La terza stagione è stato una grande successo, così come le prime due. Ottimi ascolti che lasciano pensare ad un prosieguo della storia di Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC. In realtà la faccenda è poco limpida. Dopo aver assicurato che L’Allieva 3 è l’ultima stagione, gli attori protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno fatto una sorta di dietrofront nelle recenti interviste rilasciate alla stampa. È tutto da vedere, hanno spiegato all’unisono. Molto dipenderà dalla sceneggiatura e dalle intenzioni degli autori, hanno ribadito la Mastronardi e Guanciale.

In realtà, però, la carriera di Lino e Alessandra sta spiccando il volo e non è chiaro quando e come potrebbero tornare sul set de L’Allieva. Guanciale è appena stato ingaggiato per due nuove serie tv: Noi, remake italiano di This is Us, e Sopravvissuti. La Mastronardi, invece, sarà protagonista di un nuovo progetto per Netflix mentre a gennaio sarà sul set di un film tv per Rai Uno. Un’eventuale quarta stagione verrebbe quindi girata tra qualche anno, creando un tempo d’attesa troppo lungo.

Giorgio Marchesi – che interpreta il pm Sergio Einardi dalla seconda stagione – ha ammesso che il futuro de L’Allieva è tutto nelle mani di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Senza un via libera da parte dei due una quarta stagione de L’Allieva sarebbe del tutto impensabile. Come se non bastasse, i libri da cui la serie è tratta sono conclusi. La scrittrice Alessia Gazzola non ha pubblicato altro su Alice Allevi e CC e quindi gli sceneggiatori non potrebbero più attingere ad un materiale già pronto. Certo la fantasia non manca, ma si rischierebbe di snaturare e prendere le distanze dalla trama originale.

Diverse invece le posizioni di Sergio Assisi (Giacomo Conforti) e Pierpaolo Spollon (Marco Allevi). L’attore napoletano ha chiarito che la terza stagione de L’Allieva sarà l’ultima e che non ci sarà neppure un passaggio di testimone nel caso Lino Guanciale non sia più interessato al personaggio di Claudio Conforti. Sulla stessa lunghezza d’onda Spollon, che si è diviso tra il set de L’Allieva e quello di Doc-Nelle tue mani e per questo il ruolo di Marco è stato piuttosto ridimensionato nella terza stagione.

A Fanpage Pierpaolo Spollon ha fatto sapere:

“Io credo francamente che la terza stagione sia stata l’ultima. Sono finiti i libri, a rigor di logica direi che è finita. A meno che non facciano un regalo agli spettatori, credo che l’epilogo sia nella terza stagione. Penso di sì”

Al momento la Rai non si è ancora espressa sulla questione: l’azienda non ha confermato se la terza stagione de L’Allieva sarà davvero l’ultima oppure no. Non resta che attendere… e incrociare le dita!