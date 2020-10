Giorgio Marchesi parla di Sergio Einardi e de L’Allieva 4

Il futuro de L’Allieva non è scontato come sembra: la quarta stagione potrebbe diventare realtà. L’attore bergamasco ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Giorgio Marchesi è tornato in tv con L’Allieva 3. Dopo il grande successo della precedente stagione il ruolo di Sergio Einardi è stato confermato. Il personaggio, però, è stato ridimensionato rispetto al passato. Un po’ per esigenze dell’attore un po’ per chiudere definitivamente il triangolo amoroso che si era creato tra il Pm, Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC.

A tal proposito Giorgio Marchesi ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano:

“Prima c’era la divisione tra chi tifava per il mio personaggio, il Pm Sergio Einardi, e chi invece per Conforti, interpretato da Guanciale. Ora che il mio ruolo è stato ridotto, le mie fan di quartiere me lo fanno notare: “Hai fatto solo tre scene in quella puntata, perché?”

Pronta la risposta dell’attore 46enne, diventato popolare grazie alla parte di Marco in Un medico in famiglia:

“Lo scorso anno ero impegnato con uno spettacolo teatrale, Mine Vaganti, e dunque il mio ruolo è stato ridimensionato”

Il futuro è però tutto da scrivere e Giorgio Marchesi non ha escluso del tutto la possibilità di una quarta stagione, soprattutto alla luce degli ascolti de L’Allieva 3 che sono davvero ottimi:

“Senza dubbio la serie è molto legata ad Alessandra. E a Lino. Dipenderà molto dalle eventuali sceneggiature”

Diverso il pensiero di Sergio Assisi, new entry della terza stagione con il personaggio di Giacomo Conforti, fratello di Claudio:

“L’Allieva è molto amata e l’ho fatta con piacere anche se, non lo nascondo, entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo”

Dopo aver assicurato che L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno fatto una sorta di dietrofront nelle recenti interviste rilasciate alla stampa. È tutto da vedere, hanno spiegato all’unisono. Molto dipenderà dalla sceneggiatura e dalle intenzioni degli autori, certo.

In realtà, però, la carriera di Lino e Alessandra sta spiccando il volo e non è chiaro quando e come potrebbero tornare sul set de L’Allieva. Guanciale è appena stato ingaggiato per due nuove serie tv: Noi, remake italiano di This is Us, e Sopravvissuti. La Mastronardi, invece, sarà protagonista di un nuovo progetto per Netflix mentre a gennaio sarà sul set di un film tv per Rai Uno.

E Giorgio Marchesi? L’attore, dopo la chiusura dei teatri per l’emergenza Covid-19, è concentrato sul suo futuro in televisione. Il diretto interessato ha confidato che in questi mesi continua a fare provini su provini, anche in lingua inglese.

In futuro non è esclusa la partecipazione a qualche produzione Netflix dopo la buon performance ne I Medici accanto al collega inglese Daniel Sharman. Nella stessa serie tv ha recitato pure Alessandra Mastronardi, che con Giorgio Marchesi ha instaurato un bel legame d’amicizia.