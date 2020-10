L’Allieva 4 ci sarà? Le parole di Sergio Assisi, alias Giacomo Conforti

Mentre in tv va in onda con successo la terza stagione tutti pensano già a L’Allieva 4. Quale futuro per la serie tv con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale? Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di un prosieguo ma sembra proprio che la terza stagione sarà l’ultima per l’intricata storia d’amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC. A darne conferma le dichiarazioni rilasciate da Sergio Assisi in un’intervista concessa a Tele Sette. New entry della terza stagione nei panni di Giacomo Conforti, il fratello di Claudio, l’attore napoletano ha chiarito che difficilmente L’Allieva andrà avanti con una quarta stagione e nuove puntate.

Le parole di Sergio Assisi sulla quarta stagione de L’Allieva

“L’Allieva è molto amata e l’ho fatta con piacere anche se, non lo nascondo, entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo”, ha dichiarato Sergio Assisi, che si è trovato subito a suo agio nei panni di Giacomo Conforti e sul set ha instaurato un bel legame con tutto il resto del cast. Nessun spodestamento di Giacomo ai danni del fratello Claudio in una ipotetica quarta stagione? “No, no. È la mia sorte: faccio film secchi o entro alla fine di una serie. Mai che prenda una linea fortunata da 20 stagioni. Insomma, non sono l’uomo delle serie tv e, da sempre, mi prendo in giro da solo”, ha chiarito l’interprete 48enne.

Le dichiarazioni di Lino e Alessandra su L’Allieva 4

Dopo aver assicurato che L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno fatto una sorta di dietrofront nelle recenti interviste rilasciate alla stampa. È tutto da vedere, hanno spiegato all’unisono. Molto dipenderà dalla sceneggiatura e dalle intenzioni degli autori, certo. In realtà, però, la carriera di Lino e Alessandra sta spiccando il volo e non è chiaro quando e come potrebbero tornare sul set de L’Allieva. Guanciale è appena stato ingaggiato per due nuove serie tv: Noi, remake italiano di This is Us, e Sopravvissuti. La Mastronardi, invece, sarà protagonista di un nuovo progetto per Netflix mentre a gennaio sarà sul set di un film tv per Rai Uno.

Progetti di famiglia per Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Oltre ai numerosi impegni di lavoro non vanno dimenticati quelli privati. Lino Guanciale si è sposato da poco con Antonella Liuzzi e sogna di mettere presto su famiglia. Stesso obiettivo di Alessandra Mastronardi: l’ex star de I Cesaroni non ha nascosto la voglia di sposare il compagno Ross McCall e diventare mamma.