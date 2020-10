Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: “E adesso un figlio”

Alessandra Mastronardi è pronta a diventare mamma all’età di 34 anni. Un sogno covato a lungo che oggi può finalmente diventare realtà grazie alla presenza di Ross McCall. Un attore scozzese che ha conquistato il cuore dell’attrice italiana tre anni fa. Un amore grande, intenso, che ha retto pure agli scossoni del lockdown. I due hanno trascorso la quarantena a Roma: in quel periodo Alessandra era impegnata con le riprese de L’Allieva 3 e il fidanzato l’ha seguita. Ross ha sempre appoggiato la sua compagna e ora è pronto a mettere su famiglia. In una intervista rilasciata a Confidenze l’ex star de I Cesaroni ha confidato che da parte di entrambi c’è la volontà di avere un bambino. Un progetto per niente astratto ma più che mai concreto.

Alessandra Mastronardi vita privata con Ross McCall: presto un figlio insieme

“Adesso vorremmo un figlio insieme, un progetto concreto che arriverà quando vorrà”, ha spiegato Alessandra Mastronardi a Confidenze. L’attrice romana ha ammesso che fin da subito ha provato una certa attrazione nei confronti di Ross McCall ma ha provato a resistergli per mancanza di fiducia. Ma Ross non ha mai mollato e ha fatto il possibile per conquistare Alessandra. “Mi stupisce la sua capacità di calmarmi. Se sono tesa, stressata o arrabbiata, basta che lui mi stringa la mano o che mi guardi negli occhi e succede qualcosa di chimico. Ross è come la cioccolata. È romantico e fa tante piccole cose che scaldano il cuore. Per esempio, quando parto mi fa trovare un post-it nella valigia con scritto che gli manco”, ha dichiarato la Mastronardi. La coppia vive a Londra anche se di recente si è concessa una vacanza tutta italiana, tra la Calabria e la Sicilia.

Alessandra Mastronardi fidanzato: chi è l’attore scozzese Ross McCall

Ross McCall ha 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008. Alessandra ha invece amato in passato altri colleghi assai conosciuti come Vinicio Marchioni (conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie) e Marco Foschi (incontrato per il film Sotto il cielo di Roma). Per sei anni ha amato l’interprete inglese Liam McMahon che l’ha spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Londra.