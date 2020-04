Alessandra Mastronardi: quarantena in Italia con il fidanzato scozzese

Alessandra Mastronardi e Ross McCall fidanzati: quarantena insieme in Italia

Alessandra Mastronardi bloccata in Italia dall’emergenza Coronavirus. E sì, perché la talentuosa attrice lanciata da I Cesaroni non vive più nel Belpaese da anni. Da tempo la sua casa è a Londra: una scelta dipesa soprattutto dalla vita privata ma pure per avere una carriera internazionale. Nonostante tutto, però, Alessandra continua a lavorare per la tv e il cinema italiano. E al momento del lockdwon si trovava proprio a Roma, sul set de L’Allieva 3, la fortunata fiction di Rai Uno dove indossa i panni dell’aspirante medico legale Alice Allevi. A due mesi dalla fine delle riprese la troupe si è dovuta fermare e così Alessandra è rimasta nella Capitale. Per fortuna non da sola: in sua compagnia c’è il fidanzato, l’attore scozzese Ross McCall.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall inseparabili

Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall sono molto riservati ma allo stesso tempo inseparabili. Nessun annuncio ufficiale che stanno affrontando questa quarantena insieme ma i piccoli dettagli non sfuggono ai fan più attenti. Entrambi mostrano sui rispettivi account Instagram gli stessi scenari romani e in un video dello scozzese si sente in sottofondo la voce della sua compagna. Dunque quarantena in love per la Mastronardi che, però, come tutti, sogna di tornare presto a lavoro. Del resto la 34enne è una delle attrici italiani più promettenti, con alle spalle già diverse collaborazioni internazionali e un futuro più che roseo.

Ross McCall: chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi

Ross McCall è un attore scozzese di 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008. La differenza di età con Alessandra non è mai stato un grosso problema.

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi

Prima di incontrare Ross McCall, Alessandra Mastronardi ha amato altri attori. Per sei anni è stata vicina all’irlandese Liam McMahon, per il quale si è trasferita in Inghilterra. Precedentemente è stata legata per dodici mesi al collega Marco Foschi, conosciuto perlopiù in ambito teatrale. Il primo amore è stato invece Vinicio Marchioni, incontrato sul set della fortunata serie tv Romanzo criminale.