L’Allieva, Lino e Alessandra ci ripensano? Potrebbe esserci la 4 stagione

Non è ancora detta l’ultima parola sul futuro de L’Allieva. Nei giorni scorsi era trapelata la notizia che la terza stagione sarebbe stata quella conclusiva ma le ultime dichiarazioni di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi aprono le possibilità ad una quarta. In una intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni i due attori hanno chiarito che ancora non è deciso il destino televisivo di Alice Allevi e Claudio Conforti. Toccherà attendere i risultati della terza serie – in partenza su Rai 1 domenica 27 settembre – prima di trarre un bilancio. Di sicuro sia Alessandra sia Lino vogliono dedicarsi ad altri progetti ma la fiction Rai resta nel loro cuore. Non solo per il successo e per l’affetto del pubblico ma pure per la grande amicizia che è nata sul set tra la Mastronardi e Guanciale. Fin da subito è scattata un’alchimia speciale e oggi l’ex star de I Cesaroni e l’interprete abruzzese sono buoni amici.

L’Allieva 4 si farà? Le ultime parole di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Il terzo capitolo de L’Allieva sarà l’ultimo? “Ancora non lo so”, ha replicato Alessandra Mastronardi. “Intanto godiamoci la nuova stagione”, ha aggiunto Lino Guanciale. Insomma, se fino a qualche mese fa i due sembravano propensi a dire addio ad Alice e CC ora la situazione pare cambiata e le possibilità di vedere una quarta stagione de L’Allieva aumentano giorno dopo giorno. Prima però è tempo di nuovi ruoli: a ottobre Alessandra sarà protagonista di un nuovo progetto per Netflix mentre a gennaio sarà sul set di un film tv per Rai Uno. Tanto lavoro anche per Guanciale, che in autunno inizierà le riprese di Sopravvissuti, un thriller prodotto da Italia, Francia e Germania. Rimandata quindi la luna di miele per i numerosi impegni di lavoro: di recente Lino è convolato a nozze con Antonella Liuzzi.

Tutte le anticipazioni sulle nuove puntate de L’Allieva in onda dal 27 settembre

Nelle nuove puntate della fiction Rai Alice non è più un’allieva: la scuola di specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale come il suo mentore e fidanzato, il dottor Claudio Conforti. La crescente autonomia professionale di Alice e l’arrivo della nuova Suprema dell’Istituto di Medicina Legale, la professoressa Andrea Manes, mettono a repentaglio il rapporto tra la ragazza e CC. Alice è affascinata dal carisma di questa quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell’indipendenza e del successo femminile. Andrea sceglie Alice come assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare la sua vita. A complicare ulteriormente le cose e a portare scompiglio ci pensa poi Giacomo, fratello di Claudio, rientrato in Italia dopo quindici anni in Brasile.