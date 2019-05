Wilma De Angelis ospite a La Vita in Diretta: “Non sono alla canna del gas”

La Vita in Diretta: Wilma De Angelis smentisce le voci sulle difficoltà economiche

La Vita in Diretta, nella puntata di oggi mercoledì 15 maggio, ha ospitato Wilma De Angelis, poliedrica artista che nella sua carriera è stata cantante, attrice e conduttrice. La prima in Italia, come ricorda il conduttore Tiberio Timperi, a portare la cucina in televisione con il programma Telemenù su Telemontecarlo. Durante la frizzante intervista è stato ricordato e omaggiato il grande Paolo Limiti, colui che propose a Wilma di debuttare in tv con il programma culinario. La De Angelis confessa, però, che la cucina non era la sua vera passione. La sua grande passione era il canto, ma per esigenza ha deciso di accettare la conduzione della trasmissione. In diretta ha anche colto l’occasione per smentire le voci che la vorrebbero in difficoltà economica.

Wilma De Angelis a La Vita in Diretta: “Vivacchio, ma non sono alla canna del gas”

Dopo aver spiazzato con le sue dichiarazioni Caterina Balivo a Vieni di me, Wilma De Angelis a La Vita in Diretta ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera: dalla musica e il duetto con Mina sulle note di Nessuno fino ai programmi di cucina. Dopo aver affermato che Telemontecarlo non le ha mai versato i contributi per il lavoro svolto, Tiberio Timperi le chiede “come se la passa”. L’ospite, parlando di alcuni vecchi articoli che la volevano in difficoltà economica, smentisce tutto con la sua disarmante simpatia e sincerità: “Vivacchio, però non sono alla canna del gas. In Rai lo direi e ringrazio Paolo Limiti”

La De Angelis Ricorda Paolo Limiti e Ammette: “La cucina non era la mai passione”

A 89 anni, Wilma De Angelis è ancora frizzante e spiritosa come un tempo. Nell’intervista racconta che ancora si diverte ai fornelli per suo marito, cercando di creare sempre piatti che possano non annoiarlo, poi ricorda Paolo Limiti e fa una confessione proprio sulla cucina. Timperi sottolinea che, con tutto il rispetto per Antonella Clerici e Elisa Isoardi, lei è stata la prima. Così, la De Angelis ammette: “Ti devo confessare, non è che la cucina fosse la mia passione. La mia passione era la musica, però era un momento drammatico. Non mi chiamava più nessuno”. E su Limiti: “Lui mi disse: ‘io ho un’idea. Nessuno fa un programma di cucina, però ci vuole una faccetta credibile e che non sia uno chef stellato, che sia una donna come tante casalinghe’ e lui mi affidò questo programma”.