Vieni da me, Wilma De Angelis sconvolge la Balivo: “Ho fatto l’amante per 10 anni”

Vieni da me, Wilma De Angelis sconvolge la Balivo con una confessione inedita: “Sono stata l’amante dell’arrangiatore di Little Tony”

Wilma De Angelis è stata la prima ospite della puntata odierna di Vieni da me. Protagonista dell’ormai celebre intervista alla cassettiera, la cantante e conduttrice ha parlato della sua lunga carriera, ma anche della sua vita privata. Wilma durante il suo racconto ha praticamente sconcertato Caterina Balivo, raccontando di essere stata l’amante di un musicista di Little Tony per più di dieci anni. Da uno dei cassetti, la padrona di casa tira fuori una nota rossa brillante mentre in studio viene diffusa la canzone Cuore matto. Così la De Angelis ammette una cosa che non aveva mai rivelato prima: “Conobbi questo bellissimo uomo, musicista e pianista di Little Tony, e arrangiatore di tutti i suoi pezzi”, racconta la donna 87enne. “Io mi innamorai subito di lui, solo dopo un po’ di mesi scoprii che era sposato e aveva anche tre figli. Questa storia è durata così, sempre sottobosco”, poi chiude.

Wilma De Angelis a Vieni da me: “Sapevano tutti della nostra storia”

Caterina Balivo a questo punto, sbalordita, chiede a Wilma De Angelis: “Quindi tu hai fatto l’amante?”. “Si, ebbene si… lo confesso!”, afferma l’ospite senza freni, specificando che credeva che fosse un segreto tra lei e l’uomo. Invece il suo rapporto amoroso era noto, addirittura, a tutta la famiglia di lui. L’interprete di Patatina rivela che sono stati insieme per più di 10 anni e che lei aveva un bel rapporto anche con le figlie del musicista. Così alla presentatrice di Vieni da me sempre più scioccata, dice: “Ho conosciuto anche la moglie di cui poi sono diventata amica. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tarpasse le ali”. Wilma poi racconta di aver troncato questa storia particolare dopo la morte della madre. Dopo ha incontrato il suo vero grande amore: “L’ho asciato ne l1976 e poi ho incontrato il mio grande amore che è ancora con me. Gianni è dieci anni più giovane di me”.

Caterina Balivo: “Wilma De Angelis più brava di Mina”

La conduttrice scherzosamente dice alla sua ospite che ha il toy boy e poi esclama: “Quanto sei moderna Wilma!”. Ma questo non è l’unico complimento che Caterina Balivo ha fatto alla cantante. Ad inizio puntata, dopo aver visto il duetto con Mina sulle note di Nessuno, ha affermato che secondo lei in quella esibizione a Canzonissima la De Angelis è più brava della Mazzini. D’accordo anche Rosanna Cancellieri.