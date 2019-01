Caterina Balivo mamma: “I miei figli non vanno per niente d’accordo”

Caterina Balivo e il rapporto dei figli Guido Alberto e Cora

Confessioni da mamma per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha ammesso che i suoi figli non vanno molto d’accordo. La presentatrice ha avuto dal marito Guido Maria Brera due bambini: Guido Alberto, 6 anni, e Cora, 1 anno e mezzo. I piccoli non hanno un ottimo rapporto, proprio come la Balivo e sua sorella Sara. Che da bambine litigavano di continuo ma che poi da grandi sono diventate unite e complici. “Mio figlio è stato subito gelosissimo della sorella e i due non vanno per niente d’accordo. Era così anche fra me e mia sorella Sara, un litigio continuo finché siamo diventate grandi”, ha raccontato Caterina al settimanale Confidenze. “Mia mamma mi diceva: “Vedrai, un giorno, come ci starai male a vedere i tuoi figli litigare”. Non dico che me l’abbia tirata, ma… Forse è il mio karma!”, ha aggiunto la Balivo.

Caterina Balivo e il grazie al marito Guido Maria Brera

Nonostante le piccole incomprensioni famigliari, Caterina Balivo è più che mai serena accanto al marito Guido Maria Brera. L’uomo d’affari e scrittore ha stravolto la vita della 38enne di Aversa. “Quando ci siamo conosciuti, mi ha colpito per la sua concretezza e per il fatto che è un uomo risolto, che si è fatto da solo. È nato in una famiglia normale, in un quartiere di Roma sud e dopo la laurea è andato a Londra senza una lira in tasca. Ha lottato per raggiungere i suoi obiettivi e per questo lo ammiro tanto. E poi, ha cambiato la mia vita, mi ha resa madre e moglie”, ha spiegato il volto Rai.

Tanta gelosia tra Caterina e il marito Guido Maria Brera

Anche se la gelosia tra Caterina e Guido non manca mai. La Balivo controlla giornalmente il telefono del 49enne, mentre Brera ha vietato alla moglie di invitare Patrick Dempsey a Vieni da me.