Caterina Balivo: “Patrick Dempsey a Vieni da me? Mio marito è geloso”

Patrick Dempsey a Vieni da me: il marito di Caterina Balivo non vuole

Va avanti a ritmo spedito la prima edizione di Vieni da me su Rai Uno, che nelle ultime settimane è salito con gli ascolti. Tra i prossimi ospiti di Caterina Balivo potrebbe esserci un divo internazionale: Patrick Dempsey. Sì, proprio il mitico dottor Shepard di Grey’s Anatomy. La trattativa però non è ancora conclusa visto che Guido Maria Brera, il marito della Balivo, non è del tutto favorevole a questo incontro tra la conduttrice e l’attore americano. “In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro. Vorrei invitarlo a Vieni da me ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso”, ha raccontato la conduttrice di Aversa al settimanale Confidenze. “Io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito. Lui ormai se n’è fatta una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me”, ha aggiunto la 38enne.

Il lavoro di Patrick Dempsey e Guido Maria Brera

Ma perché Patrick è venuto in Italia per incontrare il marito di Caterina Balivo? Dempsey è stato scelto come attore protagonista di I Diavoli, la nuova serie tv tratta dall’omonimo libro di Guido Maria Brera. Quest’ultimo, oltre a lavorare nel mondo della finanza, è anche un apprezzato scrittore con all’attivo tre romanzi. Da I Diavoli è stata tratta la sceneggiatura per una fiction prodotta da Sky Italia e Lux Vide. La trama ruota attorno ad una guerra che scoppia nel mondo del fisco, tra inganni e lotte di potere. Co-protagonista di Dempsey è l’interprete romano Alessandro Borghi, diventato celebre con il ruolo di Aureliano in Suburra e con l’interpretazione di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle.

Guido Maria Brera e la storia d’amore con Caterina Balivo

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono sposati dal 2014. La coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2013, e Cora, arrivata nel 2017. Brera ha altri due figli, ormai adolescenti, nati da un precedente matrimonio.