La Vita in Diretta, controversia tra Tony Renis e Timperi: “Hai sbagliato”

La Vita in Diretta, botta e risposta tra Tiberio Timperi e Tony Renis su Sanremo

Nella puntata numero 171 de La Vita in Diretta è stato fatto un omaggio a Tony Renis nel giorno del suo compleanno. Infatti il celebre cantautore e produttore discografico italiano, molto famoso anche all’estero, oggi (lunedì 13 maggio) compie ottantuno anni. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, dopo aver mandato in onda un video dei momenti più belli e importanti della sua carriera, danno avvio al momento talk insieme agli ospiti in studio, tra cui Valeria Marini e il cantante napoletano Tony Esposito. Proprio quest’ultimo, esprimendosi sul Festival di Sanremo del 2004 diretto da Renis, ha ricordato tutte le innovazioni da lui apportate. Tra queste ha menzionato anche la serata dedicata alle cover. Dopo il suo elenco, Timperi prende la parola per “correggerlo”, affermando che le cover furono portate a Sanremo per la prima volta a fine anni ’90 (il conduttore parla del 1996) con Sanremo Top, condotto da Veronica Pivetti con lui e Carlo Conti. In collegamento telefonico interviene Tony Renis che non si trova d’accordo, affermando che il conduttore ha detto qualcosa di errato.

Tony Renis interviene a La Vita in Diretta e replica a Tiberio Timperi: “Hai detto una cosa sbagliata”

“Tante cose… una però, per dovere di storia, la dobbiamo togliere da quella lista, perché nel ’96 con Carlo Conti e Veronica Pivetti facemmo a Sanremo Top il giochino delle cover quando c’era Mario Maffucci. Ma nulla toglie al valore di un grande personaggio che abbiamo al telefono…”, afferma Tiberio Timperi dopo la lista di innovazioni fatta da Colombo. A questo punto in studio arriva la voce di Renis che replica immediatamente al presentatore romano: “Tiberio, guarda che hai detto una cosa sbagliata: il primo che ha fatto nella storia dei Festival le cover si chiama Tony Renis quindici anni fa”, sostiene il direttore artistico di Sanremo 2004. Piccola controversia tra i due, che Timperi smorza così: “Qui possiamo fare un duello epico tipo Tito Stagno e Ruggiero Orlando… ha toccato o non ha toccato!”. E poi rimarca: “96, Sanremo Top, Carlo e Veronica Pivetti!”. Prima di chiudere la discussione: “Ma comunque questo non toglie nulla alla tua grandissima carriera, lo sai che io ti amo e ti stimo!”.

La Vita in Diretta: Valeria Marini canta “Happy Birthday” dal vivo a Tony Renis

Durante la puntata, dove i conduttori hanno fatto un importante annuncio su La Vita in Diretta, c’è stato anche un momento molto divertente e a tratti esilarante tra Francesca Fialdini e Valeria Marini. Valeriona Nazionale, infatti, ha chiesto un “gelato stellare” per cantare “Tanti Auguri” a Tony Renis. “Se non è stellare però non lo vogliamo, te lo dico!”, afferma scherzosamente la Fialdini mentre fa il verso alla Marini imitando la sua voce.