Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: la dichiarazione sulla chiusura de La Vita in Diretta

La stagione televisiva sta per giungere al termine e anche La Vita in Diretta, storico programma di infotainment del pomeriggio di Raiuno, dovrà chiudere i battenti. Fino ad oggi non si conosceva ancora la data precisa, ma a svelarla ci hanno pensato gli attuali conduttori. La coppia Timperi-Fialdini, infatti, nella puntata di oggi (in onda lunedì 13 maggio) ha aperto la diretta annunciando ai telespettatori quando andrà in onda la puntata finale di questa chiacchieratissima edizione. Prima di lasciare spazio alla versione estiva della trasmissione, Tiberio e Francesca hanno dichiarato che saranno in onda per tutto il mese di maggio e fino al venerdì 7 giugno.

La Vita in Diretta: Fialdini e Timperi svelano quando chiude questa edizione

All’inizio della nuova puntata, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno rivelato la data in cui andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa edizione de La Vita in Diretta. Mentre ci si chiede se i due conduttori saranno riconfermati al timone del programma, dopo la sigla e i saluti iniziali, Timperi ha esordito così: “Manca un mese alla fine, perché noi ci saluteremo il 7 giugno”. Come spesso accade, la Fialdini con ironia corregge il collega: “No, in realtà manca meno di un mese…”. A questo punto il conduttore romano, precisa: “Beh, mancano quattro settimane”. “È un countdown, che corre veloce!”, chiude Francesca prima di salutare gli ospiti in studio.

Estate in Diretta: chi prenderà il posto di Fialdini e Timperi?

Dopo la chiusura de La Vita in Diretta, il pomeriggio del primo canale vedrà in onda Estate in diretta. Come detto da Francesca Fialdini, che continua a mandare messaggi su un suo possibile addio alla conduzione della trasmissione, è un contdown veloce e manca molto poco al debutto della versione estiva del programma. Al momento non è stata ancora data conferma ufficiale da parte della Rai, ma da quanto si può leggere su Il Giornale, sembra certo che alla conduzione ci saranno l’attore Beppe Convertini e la giornalista del TG 2 Lisa Marzoli. Presto arriverà l’ufficializzazione della notizia con la presentazione dei palinsesti estivi.