Estate in diretta, nuovi conduttori: Beppe Convertini e Lisa Marzoli?

Estate in diretta: alla conduzione si vociferano nomi nuovi ed inaspettati

Al termine della stagione de La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 verrà sostituito dalla versione estiva. che potrebbe avere alla conduzione nomi nuovi ed inaspettati per la tv italiana. Secondo quanto rivela TvBlog, sarebbero due i conduttori in lizza per arrivare al timone della trasmissione e i loro nomi sarebbero una vera novità. Blogo rivela così che a condurre la seconda parte di Estate in diretta i sarebbe una coppia a sorpresa: parliamo di Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Il primo ha frequentato ultimamente il piccolo schermo come opinionista oppure come attore in alcune fiction, mentre la seconda è una giornalista del Tg2, che è impegnata nell’edizione quotidiana del mattino. Se il nome della giornalista era già uscito qua e là tra le indiscrezioni, quello di Convertini è una vera novità.

Estate in diretta: che fine ha fatto il nome di Giorgia Luzi?

Se oggi si vocifera che alla conduzione di Estate in diretta arriveranno Lisa Marzoli e Beppe Convertini, qualche giorno fa era uscito anche il nome dell’attrice e conduttrice Giorgia Luzi. Nel 2010, aveva condotto anche Unomattina Estate e poi la sua carriera in tv è continuata con un successo dopo l’altro. La Luzi però potrebbe non approdare a Estate in diretta. Le sue quote infatti sembrano esser calate negli ultimi giorni, proprio in coincidenza con la notizia della nuova coppia.

Palinsesti Rai: tutti i cambiamenti a partire da La Vita in Diretta

Continuano i rumors sui palinsesti Rai e i programma dell’azienda di Viale Mazzini. Molte indiscrezioni stanno interessando ultimamente anche La Vita in Diretta. In molti infatti sostengono che la coppia Fialdini-Timperi verrà sostituita nella prossima stagione. L’ultimo nome fatto era quello di Lorella Cuccarini.