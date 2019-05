Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi e difende Pamela Prati

Il nuovo fidanzato di Valeria Marini è Gianluigi Martino

Valeria Marini è di nuovo innamorata. Dopo la storia finita a Temptation Island Vip con Patrick Baldassari e il breve flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, la soubrette è di nuovo felice accanto a Gianluigi Martino. Lui è 19 anni più piccolo della Marini e lavora dietro le quinte di produzioni televisive e cinematografiche. La storia tra Gianluigi e Valeria va avanti da qualche mese ma solo ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 9 maggio, la Marini ha deciso di parlarne apertamente. La primadonna del Bagaglino si è detta molto felice di questa nuova relazione amorosa e ha definito il compagno una persona davvero speciale, nonostante l’elevata differenza d’età.

Le parole di Valeria Marini sul nuovo fidanzato Gianluigi

“Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell’amore“, ha dichiarato Valeria Marini al settimanale Oggi. Nonostante il matrimonio fallito con Giovanni Cottone, la 51enne crede ancora nelle nozze e nella possibilità di diventare madre. Gianluigi Martino diventerà l’uomo più importante della vita della Marini?

Valeria Marini difende Pamela Prati e il suo matrimonio

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa Valeria Marini ha difeso a spada tratta Pamela Prati, al centro di una bufera mediatica per via del suo presunto matrimonio con Marco Caltagirone. Le due si conoscono da tempo: hanno lavorato insieme al Bagaglino e hanno partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. “Io sto con Pamela. E non lo dico per buonismo. Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili… La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia”, ha assicurato Valeria.