Valeria Marini ha un nuovo fidanzato più giovane di lei: il gossip

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato dopo Patrick Baldassari

La vita sentimentale di Valeria Marini è sempre in movimento. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island e la fine della storia d’amore con Patrick Baldassari, sembra che la stellare Valeria abbia ritrovato l’amore. A lanciare il gossip, il settimanale Spy, che nell’ultimo numero ha rivelato anche il nome dell’ipotetica nuova fiamma della Marini. Il ragazzo in questione si chiama Gianluigi, fa il pr e avrebbe vent’anni in meno della Marini. Lui e Valeria, sempre secondo Spy, si sarebbero incontrati per motivi di lavoro. “La coppia ha soggiornato lo scorso weekend a Rimini, dove lei era impegnata per un evento lavorativo; ma una volta spenti i flash e conclusi gli impegni, lei ha abbandonato la mondanità e si è ritirata in hotel: con lui, per dedicarsi con tutta se stessa al suo nuovo compagno“, questo il racconto che il settimanale fa sul nuovo amore della Marini. La soubrette e il ragazzo avrebbero passato un weekend d’amore a Rimini, al mare. Dopo aver soggiornato in un hotel, i due hanno anche pranzato insieme ed insieme hanno lasciato la città, il tutto tra grandi risate. Sembra, dunque, che la Marini abbia ritrovato la sua felicità.

Valeria Marini di nuovo a Temptation Island Vip: il ruolo che ricoprirà

Spy non ha solo rivelato alcuni gossip sulla vita amorosa della Marini ma ha anche affermato che la soubrette prenderebbe parte alla prossima edizione di Temptation Island. E questa volta, la Marini non sarà protagonista in coppia ma ricoprirà una nuova figura. La chicca rivelata dal giornale infatti parla della possibile presenza di Valeria nel programma di Canale 5 come ospite speciale, ma non è stato rivelato altro. Quale ruolo avrà davvero Valeria Marini?

Valeria Marini il gossip su Temptation Island Vip

Negli ultimi mesi si era però acceso un altro gossip, secondo il quale sarebbe stata proprio la Marini a sostituire Simona Ventura al timone dello show. Ora però si fa un altro nome. Chi sarà davvero?