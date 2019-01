Temptation Island Vip: Valeria Marini nuova conduttrice? Il gossip

Temptation Island Vip, addio Simona Ventura: chi sarà la nuova conduttrice?

Dopo l’addio di Simona Ventura sono iniziati i gossip e le indiscrezioni sul nuovo conduttore di Temptation Island Vip. Che, dopo l’ottimo successo della prima edizione, è stato riconfermato per una seconda in onda tra settembre e ottobre 2019. Chi sostituirà Super Simo? Secondo il settimanale Spy tra le papabili c’è Valeria Marini, che ha partecipato al reality show lo scorso anno in coppia con l’ex fidanzato Patrick Baldassarri. Valeria è ufficialmente entrata nella grazie di Maria De Filippi, che ha creato per la soubrette un ruolo inedito a Uomini e Donne. Non è escluso quindi che possa promuoverla sull’isola delle tentazioni, conscia di ottenere una conduzione brillante e “stellare”.

Chi sono gli altri candidati alla conduzione di Temptation Island Vip

Non solo Valeria Marini per la conduzione della nuova edizione di Temptation Island Vip. In questi giorni si parla anche di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Filippo Bisciglia (che conduce già la versione Nip del format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi). Ma si fanno pure i nomi di Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Chi la spunterà?

Perché Simona Ventura ha lasciato Temptation Island Vip

Simona Ventura ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Più precisamente su Rai 2, fortemente voluta dal nuovo direttore Carlo Freccero. Super Simo condurrà The Voice ma per il momento non ha ancora ufficializzato tale scelta. In questi giorni la conduttrice è in vacanza in Egitto insieme alla sua famiglia, tra cui l’ex marito Stefano Bettarini.