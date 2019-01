Temptation Island Vip, addio Simona Ventura: la conduttrice ha lasciato Mediaset

Simona Ventura è tornata in Rai: Temptation Island Vip nel 2019 con un nuovo conduttore

Temptation Island Vip tornerà nei prossimi mesi su Canale 5, ma senza la sua colonna portante: Simona Ventura. La conduttrice ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai. A ufficializzare la notizia, dopo i gossip delle ultime settimane, è stato Marco Paolini, Direttore Generale dei Palinsesti Mediaset. “È stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato”, ha dichiarato il dg in un’intervista concessa a Il Messaggero. A volere fortemente il ritorno in Rai di Super Simo è stato Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai Due. La Ventura presenterà la nuova edizione di The Voice of Italy, ma per la 53enne si parla anche di altri progetti. Come ad esempio un eventuale ritorno a Quelli che il calcio, uno degli show di maggior successo della carriera della Ventura.

Finisce il sodalizio tra Simona Ventura e Maria De Filippi

Dunque, nonostante la “rinascita” avuta grazie a Maria De Filippi (che l’ha voluta prima a Selfie-Le cose cambiano, poi ad Amici e infine a Temptation Island Vip), Simona Ventura ha scelto di tornare al passato. E rientrare in quell’azienda abbandonata anni fa per tentare nuove strade lavorative. Al momento la diretta interessata non ha rilasciato commenti a riguardo. Simona è in vacanza in Egitto con Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini e i figli. Sui social network ha condiviso nelle ultime ore solo una dolce dedica per il compleanno del padre.

Chi sarà il nuovo conduttore di Temptation Island Vip?

Ora che Simona Ventura è tornata in Rai, resta da capire chi condurrà la seconda edizione di Temptation Island Vip. Per il momento Filippo Bisciglia è confermato all’edizione Nip: Maria De Filippi punterà su di lui pure per la versione con le celebrity? O chiamerà un’altra conduttrice donna? Chi vivrà, vedrà!