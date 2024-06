La Talpa VS GF: modella e showgirl contesa tra i due reality. Chi è?

Durante l’estate i casting dei programmi che vedremo in autunno non si fermano, anzi. E’ proprio in questi giorni che si è alla ricerca dei protagonisti del futuro. In particolare a Mediaset si lavora ai reality, sia quelli che sembrano non fermarsi mai, sia quelli che invece tornano dopo lunghe pause. Oggi vi parliamo di due tra i più emblematici show di questo genere: il Grande Fratello Vip e La Talpa. A quanto pare, entrambi i programmi si starebbero contendendo la stessa papabile concorrente. Vediamo i dettagli.

Alfonso Signorini è alla ricerca del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip e già settimane fa ha fatto sapere di essere a lavoro per trovare i protagonisti perfetti.

Da quel momento vari rumors si diffondono ogni settimana su chi potrebbero essere i nuovi coinquilini della casa più spiata d’Italia. Già si parla di personaggi di rilievo, come l’attrice di cui vi abbiamo raccontato. Tra questi, ora spunta un altro nome, sulla carta interessante.

Si tratta di una bellissima showgirl che il pubblico ha già visto, sia su reti Mediaset che Rai. Stiamo parlando di Sara Croce, la modella classe ’98 arrivata al successo grazie al ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin.

La showgirl è ormai un volto noto per i telespettatori e ha dimostrato di sapersi mettere in gioco, partecipando alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle. Dopo l’esperienza come aspirante ballerina, ora Sara potrebbe lanciarsi in questa nuova avventura.

Il problema però, è che la modella è stata contattata anche da un altro casting, quello de La Talpa. Il reality è in fase di scrittura e dovrebbe tornare con la conduzione di Ilary Blasi e alcuni cambiamenti rispetto al passato.

Da quanto fa sapere Amedeo Venza, la Croce potrebbe apparire in questa nuova versione de La Talpa, soprattutto perché fortemente voluta da un autore in particolare.

L’esperto di gossip non fa il nome, ma si fa presto a pensare che stia parlando di Marco Salvati. L’ex collaboratore di Paolo Bonolis è a lavoro proprio sul reality in questione e sappiamo essere molto amico di Sara Croce, conosciuta anni fa durante Ciao Darwin e Avanti un Altro (lei era la “Bonas” ndr.).

Considerando la vicinanza tra la showgirl e l’autore e tenendo conto anche del fatto che in passato ha già declinato l’invito a diventare una gieffina, è molto più probabile che Sara Croce diventi una delle protagoniste de La Talpa e non del reality condotto da Alfonso Signorini.