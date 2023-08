Grande Fratello, Sara Croce: no secco a Signorini, parla la madre

Sara Croce non è stata esclusa dal reality di Alfonso Signorini ma è stata lei a dire di no: ad affermarlo la mamma della modella

Ormai ci siamo, il casting per la prossima edizione del Grande Fratello si sta per concludere. Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare alcuni nomi, personaggi ben selezionati secondo le ferree linee guida ideate dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Niente influencer o modelle di Onlyfans per questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Proprio per questo motivo negli ultimi giorni era trapelata un’indiscrezione circa l’esclusione dell’influencer Sara Croce ai provini del reality. Secondo la prima indiscrezione circolata l’ex Bonas di Avanti un altro era stata letteralmente silurata da Pier Silvio e al suo posto era stata scelta Samira Lui. Nelle ultime ore però a parlare dell’accaduto è stata la stessa modella che, insieme alla madre, ha bollato l’indiscrezione come fake news e ha spiegato nel dettaglio cosa è invece successo.

Sara Croce ha rifiutato di entrare nella Casa

La prima a smentire l’indiscrezione che vedeva la sua esclusione dal reality di Mediaset per colpa della professione di influencer è stata Sara Croce. La modella ha bollato la notizia come fake e ha deciso di esprimersi in proposito per evitare di creare ulteriore confusione tra i suoi followers: “Sono stata contattata per far parte del cast del Grande Fratello e ci ho pensato veramente, perché si tratta di un programma molto importante. Ma questo autunno prenderò un biglietto aereo di sola andata per l’America, dove mi trasferirò per aumentare le mie skills“, ha dichiarato l’ex Bonas di Avanti un altro.

Nelle ultime ore però si è aggiunta anche la mamma di Sara Croce, Anna Poillucci, a dire la sua sulla vicenda. La donna ha ribadito ai microfoni di Tag 24 come sia stata la stessa Sara Croce a rifiutare di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Nessuna esclusione e nessun veto da parte di Pier Silvio quindi. Inoltre, stando alle parole della Poillucci la produzione del reality avrebbe anche “offerto più soldi per convincerla, ma ha detto no”. A quanto pare Sara Croce era “stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello, ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini”, ha affermato la madre.

In seguito però la modella ci ha ripensato e ha deciso di tornare sui suoi passi a causa di alcuni progetti lavorativi che l’avrebbero tenuta molto impegnata, impedendole di prendere parte a un progetto così importante e potenzialmente duraturo come il Grande Fratello. “Mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti”, ha continuato Anna Poillucci. “L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no”.

Quindi la scelta di non varcare la famosissima Porta Rossa sarebbe stata della Croce e non di Mediaset come trapelato negli scorsi giorni. Quale sia la verità non è ben chiaro e chissà se nelle prossime settimane qualcuno farà ulteriore luce sulla vicenda.

I progetti futuri in America

Sara Croce ha ben altro in mente per il suo futuro e a confermarlo è stata lei stessa. La modella ha in ballo alcuni progetti a lungo termine e, riguardo la partecipazione al Grande Fratello, pare che avesse il timore che la sua presenza al reality le avrebbe precluso la possibilità di sbocchi lavorativi futuri.

Pertanto, dopo l’esperienza ad Avanti un altro e aver conseguito una laurea, Sara Croce è in procinto di volare in America dove ad aspettarla ci sarà una nuova ed entusiasmante avventura, un progetto personale a cui la modella tiene molto.