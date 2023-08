Grande Fratello, ex Bonas silurata ai provini: chi è, no di Pier Silvio

Quest’anno le parole d’ordine del Grande Fratello saranno rigore, disciplina, professionalità e soprattutto niente trash. Le nuove linee guida imposte dai vertici Mediaset per la nuova edizione del reality di Canale 5 porteranno una vera e propria ventata di novità nella Casa più spiata d’Italia. L’ormai famosa svolta anti-trash voluta dall’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, imporrà ai concorrenti di comportarsi in un certo modo durante la loro permanenza nella trasmissione: innanzitutto tutti dovranno collaborare con le faccende domestiche e soprattutto sarà chiesto loro di limitare al massimo tutti quei comportamenti che potrebbero risultare provocatori.

Per questo motivo quest’anno saranno banditi dallo show tutti i personaggi legati al mondo di internet e di Onlyfans. Una scelta che sicuramente ha fatto molto discutere ma che allo stesso tempo si spera possa dare nuovamente lustro alla trasmissione.

Sara Croce esclusa dal Grande Fratello

Poche ore fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato l’ennesima indiscrezione sui provini del Grande Fratello. A quanto pare l’ultima esclusa dal reality sarebbe Sara Croce, Influencer ed ex Bonas di Avanti un altro. La giovanissima modella di origini lombarde è conosciuta per essere stata la quarta classificata a Miss Italia 2017, riconoscimento che le ha permesso di proseguire con la carriera nel panorama televisivo in qualità di Madre Natura in Ciao Darwin 8.

Un curriculum di tutto rispetto se non fosse per il fatto che la Croce lavora molto sui social e vanta 1 milione di followers su Instagram. Numeri che la fanno entrare di diritto nel gruppo degli Influencer, categoria temutissima da Pier Silvio Berlusconi. Per questo motivo quindi la Croce sarebbe stata esclusa dalla trasmissione.

La modella non ha mai nascosto la volontà di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini e, a ottobre dello scorso anno, quando il cast del Grande Fratello Vip 2022 era in procinto di allargarsi ulteriormente, Sara Croce aveva rivelato in un’intervista a Pipol Tv che non le sarebbe affatto dispiaciuto diventare una gieffina. “Perché no? aveva dichiarato l’ex Bonas di Avanti un altro. “Anche se a dire la verità preferisco di gran lunga la versione ‘NIP’! È ancora più intrigante” aveva poi aggiunto.

Stando a queste dichiarazioni la modella sarebbe quindi stata ben contenta di fare parte del casto del Grande fratello 8 proprio perché si tratterà di un’edizione mista e quindi vicina alle precedenti versioni “Nip” da lei tanto apprezzate.