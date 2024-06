Grande Fratello, spunta l’indizio su prossima concorrente (rumor)

Mancano più di due mesi all’inizio del Grande Fratello ma il toto-nomi per cercare di “indovinare” chi saranno i prossimi a varcare la celebre Porta Rossa è già iniziato da giorni. Nelle ultime ore, si è fatta strada una nuova indiscrezione secondo la quale una delle protagoniste della prossima edizione del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, potrebbe essere una famosa attrice. Per il momento di questa donna non si sa molto se non la sua iniziale e un dettaglio molto importante sulla sua carriera.

Nonostante le ultime settimane siano state letteralmente dominate dalle continue segnalazioni sui protagonisti di Temptation Island, c’è sempre posto per qualche indiscrezione sulla prossima edizione del Grande Fratello e sui possibili nuovi gieffini. Come anticipato, l’ultimo rumor riguarda proprio una delle future protagoniste del reality che, a quanto pare, potrebbe non essere nuova al mondo della televisione e del cinema.

Stando allo scoop lanciato nelle ultime ore da Biagio D’Anelli nel programma di Turchese Baracchi, Turchesando, ci sarebbero alcune notizie molto interessanti sul prossimo Grande Fratello e su una concorrente in particolare. Stando alle parole dell’esperto di gossip si potrebbe trattare di una famosa attrice dei cinepanettoni: “Chiudo con una bombetta, un’attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la Porta Rossa del Grande Fratello a settembre.”

Null’altro però sulla sua identità, se non l’iniziale del suo nome: “Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così ho detto troppo”.

Inutile dire che, i fans del programma, dopo aver appreso lo spoiler dell’esperto di gossip hanno iniziato a fare delle previsioni su chi potrebbe trattarsi. Naturalmente è doveroso sottolineare che è ancora presto per avere conferme e, almeno per ora, si tratta solamente di un’indiscrezione

C’è già però chi è pronto a scommettere che si possa trattare di Nadia Rinaldi, che nella sua carriera ha all’attivo la partecipazione in almeno due cinepanettoni. In effetti si tratta di una possibilità concreta, considerando anche quanto affermato dalla stessa attrice circa un anno fa parlando proprio del Grande Fratello Vip: “Ho fatto l’Isola anni fa ed è stato bello. Adesso mi piacerebbe fare Pechino Express. Il GF Vip? Ho rischiato di farlo, ma ho dovuto dire di no per un altro impegno. Con Alfonso Signorini sono in ottimi rapporti e lui sa che non ho detto no a priori“.

Insomma, sarà davvero lei a varcare la Porta Rossa oppure all’ultimo ci sarà un colpo di scena che cambierà completamente le carte in tavola? Come già sottolineato, al momento non vi è nulla di certo e per saperne di più occorrerà aspettare ancora un po’ di tempo. Nel frattempo prosegue il casting per i concorrenti non famosi, guidato dall’ex gieffino Giuseppe Garibaldi.