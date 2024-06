Grande Fratello cast, trattative con i vip: ecco gli 11 nomi caldi

Fervono i preparativi per organizzare il cast del Grande Fratello 18, in partenza a settembre su Canale Cinque. Alla guida del reality show ritroveremo Alfonso Signorini che, assieme al suo staff, ha già cominciato a darsi da fare per arruolare i concorrenti che andranno a popolare la Casa più spiata d’Italia. Anche per la prossima stagione del programma si è deciso di puntare sulla formula ibrida, piazzando nel gioco sia personaggi vip, sia gente comune. Naturalmente poco e nulla si sa sui ‘nip’. E anche se lo si sapesse, interesserebbe poco in questo momento essendo appunto volti sconosciuti. Sul fronte vip invece, di recente, sono trapelate una serie di indiscrezioni relative a contatti e proposte per prendere parte alla trasmissione. Quali e quanti sono i nomi caldi?

Da parte degli autori e di Signorini, ci sarebbe l’idea di sfruttare di riflesso la rumorosissima separazione dei Ferragnez. In che modo? Tentando di ingaggiare personaggi che hanno conosciuto i due ex coniugi o almeno uno di loro. Per questo ci sarebbero stati contatti tra la redazione del GF e Garance Authiè (modella ventenne che sta frequentando il rapper milanese), Luca Vezil (ex fidanzato di Valentina Ferragni) e Cristiano Iovino (personal trainer al centro della vicenda del pestaggio milanese che vede coinvolto anche Fedez nonché uomo del misterioso “caffè” di Ilary Blasi).

In Casa non dovrebbe mancare qualche volto proveniente dall’universo televisivo di Maria De Filippi. Si sussurra che ci siano in corso approcci con l’ex tronista Brando Ephrikian e con l’ex volto di Temptation Island Nicola Tedde. si starebbe poi sondando la ‘via Carrisi’: Jasmine e papà Al Bano sarebbero stati contattati. La prima potrebbe essere essere una strada percorribile, quasi impossibile invece convincere il cantante.

Altri due nomi caldi sono quelli di Paola Barale e Vera Gemma. Anche qui però vale lo stesso discorso fatto per Al Bano: sono più sogni che opzioni concrete. Resta anche in piedi l’autocandidatura di Viola Valentino. Inoltre, nelle ultime ore, ha preso piede l’ipotesi di riportare nel gioco Cristina Plevani, la prima storica vincitrice del GF 1

Riassumendo, ecco la lista dei 11 nomi cladi: