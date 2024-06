GF 9, Iovino nel cast: “Trattative in corso”. Ma il pubblico protesta

Mancano pochi mesi all’inizio del Grande Fratello e già si inizia pensare al possibile cast della nuova edizione. Come lo scorso anno, anche questa volta tra i concorrenti ci saranno sia i VIP che i cosiddetti NIP, ovvero le persone non famose e provenienti dal mondo dello spettacolo. Proprio pochi giorni fa, Alfonso Signorini ha dato il via ai casting in maniera particolare, invitando chi vorrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia a scrivergli un messaggio dei Direct Messages di Instagram. Dunque, pare che Signorini voglia conoscere meglio i prossimi concorrenti, così da fare delle giuste scelte dopo il flop della scorsa edizione.

Tra i concorrenti del Grande Fratello 8, infatti, l’unica che si è distinta in maniera più evidente è stata Beatrice Luzzi. Per quanto riguarda il resto, sono stati in tanti a lamentarsi per la mancanza di dinamiche o per il cosiddetto “branco” che erano arrivati a formare contro l’attrice. Inoltre, sono in tanti a chiedere di smettere di dare visibilità a pseudo influencer o persone solo in cerca di fama. Tuttavia, pare che questa richiesta non sarà accontentata. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, gli autori avrebbero contattato Cristiano Iovino e, al momento, ci sarebbe una trattativa in corso per farlo entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Nell’ultimo anno, Iovino è diventato noto al grande pubblico per aver avuto un presunto flirt con Ilary Blasi, rivelando di essere proprio lui “l’uomo del caffè” di cui la conduttrice ha parlato nel documentario Netflix “Unica“. Il personal trainer non solo avrebbe ricevuto una somma ingente da parte di Francesco Totti per svelare di essere stato con l’ex moglie, ma giocherà anche un ruolo importante nel processo tra i due ex coniugi.

Nelle ultime settimane, poi, si è tornato a parlare di lui per la rissa avuta con Fedez, che avrebbe poi organizzato un pestaggio contro il personal trainer accompagnato da alcuni ultras del Milan. Proprio come successo con Totti, la questione si sarebbe chiusa con un importante pagamento ( circa 500mila euro) da parte del rapper a Iovino. Insomma, un personaggio non di certo conosciuto per qualche suo merito, ma per situazioni abbastanza controverse.

Per questo, i fan del Grande Fratello non sono d’accordo riguardo una sua eventuale entrata. Il pubblico ha voglia di vedere personaggi genuini e disposti a mettersi in gioco, stufi ormai di osservare i soliti volti senza arte né parte, le cui dinamiche si concentrerebbero sempre su gossip esterni. Ad ogni modo, bisogna ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non si hanno ancora conferme su un ingresso di Cristiano Iovino al reality di Canale 5.