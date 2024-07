La Talpa, svelato cast: volti noti, sportivi e sconosciuti. Chi sono?

Questa volta sembra davvero che rivedremo in tv La Talpa. Secondo quanto annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, la nuova edizione del format arriverà già il prossimo ottobre. Il reality manca dal piccolo schermo da ben 16 anni e, dopo vari slittamenti, ora i fan possono davvero iniziare il countdown. Dopo l’ufficialità della conduzione infatti, proprio poco fa è stato annunciato quello che dovrebbe essere il cast ufficiale. A rivelarlo in anteprima è FQ Magazine. Vediamo da chi è composto.

Possiamo dirlo: manca sempre meno alla nuova stagione de La Talpa. Il reality, sbarcato in Italia su Rai 2 nel 2004, dopo innumerevoli annunci fake, stavolta tornerà davvero sui nostri schermi. Già da tempo si parlava di un possibile comeback, con al timone Ilary Blasi, successivamente smentita.

Poi, la cosa è stata resa ufficiale da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset. Questa nuova edizione però, sarà diversa.

Innanzitutto, la conduzione è stata affidata a Diletta Leotta. In più, La Talpa subirà dei grandissimi cambiamenti, in primis il fatto che andrà in onda in anteprima su Mediaset Infinity e, solo successivamente, su Canale 5 (tranne che per la finale). Insomma, si tratta di un’edizione sperimentale, che non avrà neanche un vero e proprio studio.

Nonostante questo, i nomi che hanno accettato di far parte dei protagonisti del reality appaiono interessanti, a rivelarli in anteprima FQ Magazine.

Tra i 13 concorrenti, quella che più salta all’occhio è decisamente Jo Squillo. La presentatrice e showgirl è ormai di casa nei reality, proprio per questo sembra essere pronta a questa nuova avventura. Tra i nomi noti poi, anche Gilles Rocca, che dopo Ballando con Le Stelle torna a mettersi in gioco. Come lui, anche Alessandro Egger che, oltre ad essere stato presenza fissa tra gli “affetti stabili” di Oggi è Un Altro Giorno, nel 2022 ebbe grande successo proprio nel programma di Milly Carlucci.

Nella lista di FQ Magazine spunta anche qualche sportivo: la schermitrice e campionessa olimpica Elisa Di Francisca e l’ex pilota di moto Marco Melandri. Più noti al grande pubblico poi, troviamo una delle coppie del momento. Sembra proprio che – come aveva anticipato TvBlog – anche Veronica Peparini e Andreas Muller entreranno a far parte del cast del reality.

Come loro, c’è anche un altro nome di cui già si vociferava. Stiamo parlando di Marina La Rosa, altro volto avvezzo ai reality. Ma non è finita qui.

A completare il cast, l’ex velina e opinionista Ludovica Frasca, l’ex iena Marco Berry, la conduttrice Lucilla Agosti e Orian Ichaki. Chi è? Beh, anche se il nome risulta sconosciuto, sicuramente i fan di Ciao Darwin l’avranno già vista: la modella israeliana è stata Madre Natura in tre puntate, durante l’ultima edizione del programma di Paolo Bonolis.

Il cast completo:

Jo Squillo

Ludovica Frasca

Elisa Di Francisca

Orian Ichaki

Lucilla Agosti

Marina La Rosa

Nicola Ventola

Marco Melandri

Marco Berry

Alessandro Egger

Gilles Rocca

Veronica Peparini e Andreas Muller