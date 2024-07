La Talpa, Marina La Rosa nel cast del reality (l’indiscrezione)

Poco fa il noto portale DavideMaggio.it ha annunciato in anteprima il nome di una delle concorrenti della prossima edizione de La Talpa. Il celebre reality show si appresta a fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo, in particolare su Canale 5, il prossimo ottobre e già da qualche giorno si stanno rincorrendo insistenti voci sull’attesissimo cast.

Marina La Rosa parteciperà a La Talpa

Ebbene si, la prima concorrente donna che prenderà parte al celebre reality show sarà proprio Marina La Rosa. In molti si ricorderanno di lei per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello insieme a, tra i tanti, Cristina Plevani e Pietro Taricone. A proposito di quest’ultimo, nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Marina venne soprannominata “gattamorta” proprio a causa delle continue attenzioni che riservava nei confronti del coinquilino.

In seguito a quell’esperienza, Marina La Rosa partecipò anche ad altri reality più e meno famosi come Reality Circus, condotto da Barbara d’Urso nel lontano 2006 e chiuso prima del tempo a causa dei bassi ascolti, e l’Isola dei Famosi tredici anni più tardi. Insomma, Marina La Rosa non è certo nuova al mondo dei reality show e, stando alle primissime reazioni dei telespettatori, in molti non vedono l’ora di vederla alle prese con questa nuova esperienza.

Altre news sui concorrenti

Marina La Rosa non è però la prima concorrente che viene ufficializzata da DavideMaggio.it. Il portale di gossip, circa una settimana fa, ha infatti riportato la notizia secondo la quale nel cast de La Talpa entrerà anche Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter.

Per il momento queste sono tutte le informazioni a disposizione sull’argomento. Naturalmente, è legittimo aspettarsi che nel corso delle prossime settimane usciranno nuove indiscrezioni e rumors sui papabili prossimi concorrenti.

Per finire, un’altra domanda molto gettonata al momento è: quando andrà in onda il programma? Purtroppo al momento non ci sono certezze sulla data di messa in onda della prima puntata del reality ma a quanto pare, La Talpa potrebbe fare la sua apparizione su Mediaset Infinity già da metà ottobre e le registrazioni potrebbero prendere il via già a fine agosto.

Non resta quindi che rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.