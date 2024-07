La Talpa, nella nuova edizione anche due ex volti di Amici (rumor)

E’ stata recentemente annunciata la nuova edizione del reality show La Talpa, quest’anno condotto da Ilary Blasi. Qualche giorno fa è stata resa nota la prima possibile concorrente, la modella Sara Croce. Insieme a quest’ultima, il sito TvBlog ha anticipato che anche due ex volti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi avrebbero sostenuto il provino per prendere parte al programma. Scopriamo meglio di chi si tratta.

Dopo diversi anni di stop, quest’autunno ripartirà su Mediaset il reality show La Talpa. La conduzione quest’anno è stata affidata ad Ilary Blasi. Nelle ultime settimane la produzione si sta attivando anche con la scelta dei nuovi concorrenti, avviando le prime telefonate. Stando a quanto emerso, sarebbe già stata contattata la modella Sara Croce, ex Madre Natura a Ciao Darwin e Bonas ad Avanti Un Altro e che ha recentemente partecipato al dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci Ballando Con Le Stelle.

Secondo quanto riportato dal sito TvBlog, oltre lei sarebbero stati contattati anche due volti storici di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico di una coppia, ovvero quella composta da Veronica Peparini ed Andreas Muller. Stando a quanto scritto, entrambi gli ex insegnanti del talent show avrebbero sostenuto il provino per La Talpa. La coppia ha tuttavia recentemente avuto due gemelline, Ginevra e Penelope, pertanto potrebbe essere complicato vederli entrambi nel reality. In ogni caso non sono arrivate dichiarazioni ufficiali né da parte del programma né da parte dei diretti interessati, pertanto non resta che aspettare un’eventuale conferma o smentita.

La nuova edizione de La Talpa

Ormai è ufficiale una nuova edizione de La Talpa. Il reality show è opera dell’autore Marco Salvati e sarebbe stato proprio lui a rivelare di essere al lavoro sulla prossima stagione. Il programma è andato in onda dapprima su Rai 2 e nelle due edizioni successive su Italia 1. La conduzione sarà affidata questa volta ad Ilary Blasi, che prenderà il posto della storica conduttrice Paola Perego. Il reality dovrebbe essere composto da 6 puntate ed andare in onda tra ottobre e novembre.