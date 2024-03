La Talpa torna in TV, è ufficiale: i dettagli e il probabile conduttore

A seguito di tante speculazioni e dopo essere stata rimandata molteplici volte, è stato confermata la messa in onda de La Talpa. Oggi, 18 marzo, Dagospia ha finalmente dato una risposta la mistero che circonda il reality. Nella rubrica “A lume di Candela”, è stato rivelato che la società di produzione Fremantle (conosciuta per trasmissioni come Italia’s got Talent, X Factor, The Voice e molti altri) produrrà La Talpa nel palinsesto previsto per il 2024/25. Insomma, dopo tanta attesa, sarebbero infine iniziati i lavori per il ritorno di uno dei reality più amati dal pubblico. Ecco quanto svelato dal sito:

Forse è la volta buona. Il pubblico richiede da anni il ritorno in video del reality-game ‘La Talpa’, Mediaset ha più volte annunciato l’arrivo di una nuova edizione ma il programma non è mai andato in onda. Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti. Il programma sarà prodotto dalla società di produzione Fremantle (Italia’s got Talent, XFactor, The Voice per citare qualche titolo). Un ritorno in onda previsto nella prossima stagione ma, a differenza di quanto circolato, non al posto del Grande Fratello che sarà riconfermato anche nella stagione 2024/2025.

La Talpa torna sulla Mediaset: cosa si sa fino ad ora

Alcune settimane fa, si era infatti diffuso il rumor secondo il quale La Talpa avrebbe preso il posto del Grande Fratello nella prossima stagione televisiva. L’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non ha avuto i risultati sperati, riscontrando un calo d’interesse sia negli ascolti che nelle interazioni social rispetto agli scorsi anni. Per questo, si era pensato di far prendere una pausa al programma e riportare sul piccolo schermo La Talpa, così da far prendere una boccata d’aria fresca agli spettatori.

Tuttavia, la voce era stata poi smentita da TvBlog, che non solo ha riconfermato il ritorno del GF, ma ha anche negato la presenza de La Talpa nel palinsesto futuro di Canale 5. Ma, ecco che le carte in tavola sarebbero già cambiate e, secondo Dagospia, la trasmissione una volta condotta da Paola Perego vedrà finalmente la luce. Allo stesso tempo, però, non ci sarà una pausa del Grande Fratello. Il prossimo autunno, la Casa più spiata d’Italia riaprirà ancora una volta le sue porte.

Ma, chi potrebbe essere il futuro presentatore o presentatrice de La Talpa? Nel corso dei mesi, si era parlato molto di una possibile conduzione di Enrico Papi. Ancora prima, però, erano spuntati i nomi di due primedonne come Silvia Toffanin e Paola Perego. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, era uscito il nome di Wanda Nara, la quale, però, potrebbe essere già impegnata con Ballando con le stelle. A questo punto, non resta che attendere il comunicato della Mediaset per ufficializzare il probabile ritorno de La Talpa.