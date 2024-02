Ballando con le stelle: in giura un’amata ex concorrente (rumor)

Sono passati solamente due mesi dalla fine dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma sembra che Milly Carlucci stia già riscaldando i motori per il prossimo autunno. Nonostante manchi ancora diverso tempo all’inizio della nuova stagione del programma, la conduttrice starebbe già puntando diversi volti per il prossimo cast. A quanto pare, la Carlucci vorrebbe tra i concorrenti una delle protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: Big Mama, che si è posizionata al 22esimo posto con la canzone “La rabbia non ti basta”. L’energia e la personalità della cantante ha colpito particolarmente Milly, tanto da volerla nella sua trasmissione. Ma, non è finita qui.

La presentatrice starebbe pensando anche di apportare dei cambiamenti nella giuria di Ballando con le stelle. Stando quanto rivelato dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di Gossip” la Carlucci avrebbe puntato la vincitrice dell’ultima edizione, Wanda Nara. L’argentina è stata la vera rivelazione della scorsa edizione, conquistando non solo i giudici ma anche il pubblico sia per le sue doti da danzatrice che per la sua simpatia, umiltà e carisma. Per questo, alla fine, è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto insieme a Pasquale La Rocca, battendo la grande favorita Simona Ventura.

Dopo questo grande successo, la Carlucci vorrebbe di nuovo Wanda a Ballando. Ma, questa volta, non come ballerina, bensì dietro il tavolo dei giudici. Non è chiaro qualora Milly stia pensando di aggiungere la showgirl agli altri cinque giurati o se, invece, voglia fare una sostituzione. Nel caso, si tratterebbe di una notizia bomba, dato che la giura del programma è la stessa da ormai molti anni. Lo scorso anno, si era parlato di un possibile abbandono di Selvaggia Lucarelli, poi rientrato. Quindi, chissà chi dei ‘favolosi cinque’ potrebbe essere scavalcato da Wanda Nara.

Ad ogni modo, è necessario ribadire che si tratta solo d’indiscrezioni senza conferma. Inoltre, anche nel caso la proposta della Carlucci fosse vera, bisognerebbe vedere se Wanda sarebbe disposta ad accettare, considerando i suoi numerosi impegni. Pertanto, non resta che aspettare per scoprire cosa succederà.