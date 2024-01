Milly Carlucci, nuovo show: volti di Ballando in giuria

Trapelano le prime informazioni sul nuovo programma di Milly Carlucci. Svelata la giuria che è già conosciuta dal pubblico di Ballando con le stelle.

Il nuovo format sarà molto simile a Tu sì que vales. Ci sarà dunque una gara tra artisti dilettanti di ogni genere: cantanti, ballerini, maghi, attori, comici…Ma ci saranno quattro talent scout che seguiranno gli artisti che probabilmente verranno divisi in squadre. Lo scopo sarà trovare il talento migliore. Tra i vip che dovranno aiutare i dilettanti potrebbe esserci Flavio Insinna, che ha già lavorato altre volte con la Carlucci.

Secondo un’indiscrezione di Bubino Blog, a valutare i talenti ci sarà una giuria d’eccezione. Milly ha ripescato alcuni concorrenti dell’edizione appena terminata di Ballando con le stelle. Tra questi Teo Mammucari, Wanda Nara e Simona Ventura. I tre vip, tra i più chiacchierati dell’edizione appena terminata, secondo l’indiscrezione, passeranno direttamente da un programma all’altro di Milly.

La trasmissione dovrebbe partire a marzo e presto dovrebbero trapelare nuove informazioni. Tv Blog aveva però già annunciato, qualche settimana fa, che si tratterà di un programma che andrà in onda il venerdì su Rai 1 per 5 serate.

Addio al Cantante mascherato

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, poi confermata dalla conduttrice stessa, il Cantante mascherato ha chiuso i battenti e la cosa sembra definitiva.

I motivi sarebbero i costi troppo alti e gli ascolti che non premiano la trasmissione. Il format è stato ripreso da un programma sudcoreano che appunto vede gareggiare dei vip travestiti. La giuria deve capire chi si nasconde dietro quelle maschere. Ma il successo desiderato del format non è arrivato e per questo la Rai ha deciso di chiudere i battenti.

La notizia però non è stata completamente inaspettata. Già durante la secondo edizione, ancor prima della fine, si è parlato di una possibile cancellazione. Complice il fatto di aver spostato il programma dal venerdì al sabato e quindi sfidando il serale di Amici, gara quasi persa già in partenza. Nonostante ciò, sono state date altre due possibilità a Milly, ma ciò che non funzionava non era la conduttrice, bensì il format, forse poco coinvolgente.