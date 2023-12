Il cantante mascherato cancellato? Rai ha deciso, batosta per Milly

La notizia dell’ultima ora in tema di televisione vede protagonista Il cantante mascherato, varietà con protagonisti Vip travestiti per essere resi irriconoscibili e condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Stando a quanto affermato da Dagospia, dopo ben quattro edizioni, il celebre programma, tratto da un format sudcoreano, andrà in pensione. Il motivo? Gli ascolti troppo bassi e i costi da sostenere troppo alti, che rendono impossibile la realizzazione di una nuova stagione del programma. Insomma, che la trasmissione non andasse affatto bene e che rischiasse di essere chiuso lo sapevano tutti, mancava solamente la conferma.

Il cantante mascherato è stato cancellato

“Rai Uno ferma Il Cantante Mascherato, infatti non tornerà il popolare show di Milly Carlucci. Ascolti non entusiasmanti, costi elevati: Rai1 dopo quattro edizioni mette in panchina il programma. Salvo colpi di scena (e si sa con Milly Carlucci tutto è possibile), lo show a base di maschere non farà il suo ritorno sulla prima rete del servizio pubblico nei prossimi mesi”. Queste la parole che si leggono sul noto sito di gossip diretto da Roberto D’Agostino.

Come anticipato, a parte gli ascolti, era evidente che il programma condotto da Milly Carlucci non andasse bene. Nulla a che vedere con la bravura della conduttrice, che in questi anni si può dire ce l’abbia messa proprio tutta per far andare avanti il programma. Ma si sa, certe ciambelle escono con il buco e altre purtroppo no.

Non è però la prima volta che il programma rischia di chiudere. Nel corso della scorsa edizione infatti, dopo la messa in onda di sole due delle sei puntate previste, si era già iniziato a parlare di una possibile cancellazione dai palinsesti Rai. Complice anche lo spostamento dal venerdì al sabato sera, in concomitanza con il serale di Amici di Maria de Filippi su Canale 5, il programma di Milly Carlucci non aveva in alcun modo soddisfatto le aspettative della rete. Motivo per cui, davanti a un vero e proprio flop, i vertici Rai avevano iniziato a pensare di chiudere i battenti del programma.

I dati deludenti della scorsa edizione

Un brutto colpo per la conduttrice che, al tempo, si era dimostrata entusiasta per l’inizio della quarta stagione del programma. Un entusiasmo che è stato letteralmente mandato in frantumi dai numeri. Basti pensare infatti che, dati alla mano, la prima puntata della scorsa stagione de Il cantante mascherato aveva totalizzato il 17,9% di share, mentre il talent show di Maria De Filippi si era portato a casa il 27,9%. Numeri simili si erano ripetuti anche in occasione del secondo appuntamento dello show.

A questo punto rimane da chiedersi se i vertici Rai affideranno o meno un altro programma a Milly Carlucci, che attualmente è impegnata con Ballando con le stelle, trasmissione che continua a essere una certezza da ormai diciotto anni a questa parte.