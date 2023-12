Ballando con le stelle: Fiorello smonta il ‘trash’ di Milly Carlucci

Fiorello a Viva Rai 2, nella puntata del 12 dicembre, ha fatto un simpatico siparietto con Fabrizio Biggio. Questa volta la destinataria è stata Milly Carlucci con il suo programma.

Il conduttore si è intrufolato nella pista di Ballando con le stelle e ha ironizzato sul regolamento del gioco. Per prima cosa ha iniziato con i giudici. Nel suo mirino sono finiti Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

A tutti tre ha lasciato dei biglietti. A Mariotto: “Sei poco elegante, inutile… Diamogli zero, firmato Terzi. E poi gli facciamo un dito medio”. A Selvaggia invece uno indirizzato da Rossella Erra: “Tuo marito cucina male dalla Clerici”. E poi: “Non capisci niente di ballo. Body Shaming: hai i capelli del 1986. Firmato Mammucari”, rivolto a Zazzaroni.

Dopodiché Fiorello è arrivato al “libro del regolamento” e ha letto delle regole contorte. Secondo lui, infatti, lo scopo del programma è non far capire nulla al pubblico.

“Se il concorrente arriva ultimo in classifica viene eliminato, finendo quindi tra gli eliminati non ripescati. Se viene però ripescato da eliminato non sarà più eliminato ma ripescato. Non eliminato, in quanto ripescato, potrà però essere di nuovo eliminato, sempre che non venga ripescato. Ma solo se eliminato…L’importante è che il pubblico a casa non capisca nulla, in modo che noi possiamo fare la min**ia che ci piace…”

Poi il conduttore, sempre ironizzando, ha lanciato qualche frecciatina anche a Alberto Matano e all’utilizzo che fa del tesoretto. Succede sempre più spesso, infatti, che i punti bonus da lui assegnati salvano i concorrenti meno bravi a discapito di quelli che fanno esibizioni migliori. Secondo alcuni ciò viene fatto o per una questione di antipatie verso determinati concorrenti o ai fini dello spettacolo.

“Alberto Matano, in quanto vicedirettore dell’intrattenimento, gestisce il tesoretto, che dev’essere dato ai più scarsi in modo che superino i più bravi, facendo così incazzare tutti. Tipo che un Caprarica vinca contro Roberto Bolle o un Lino Banfi contro Elena D’Amario. Abbiamo finalmente capito tutto del tesoretto, ragazzi”

Lo sketch si è concluso con l’arrivo di Milly che sente dei rumori strani e quindi va a vedere chi c’è in studio, ma i due scappano. Ovviamente il tono usato da Fiorello è scherzoso, ma al tempo stesso ha lanciato delle stoccate a Ballando, che viene criticato dal pubblico proprio per questi fattori.

Ballando con le stelle: la 18esima edizione

Anche quest’anno nel programma di Milly non sono mancate le polemiche. Il protagonista di questa edizione è Mammucari con le sue battute che spesso sono poco eleganti e indispettiscono sia i giudici che gli altri concorrenti.

Come ogni anno la giuria alla fine si dimostra sempre abbastanza benevola e ad interpretare il ruolo della “strega cattiva” c’è Selvaggia e a volte Mariotto. E non mancano gli scontri con Rosella, Simone di Pasquale e Sara Di Vaira che si trovano nel lato opposto dello studio. E anche questa volta il tesoretto spesso “crea dei danni”, salvando vip meno portati per il ballo, a discapito di altri decisamente più bravi.

Forse sarà la somma di tutte queste componenti (abbastanza ripetitive) a non far appassionare i telespettatori come al solito. In molti, infatti, stanno criticando fortemente il programma.