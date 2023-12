Caprarica: “Lite con Teo Mammucari, ciò che non è stato detto”

Antonio Caprarica è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle. Il giornalista si è fatto conoscere in una versione completamente diversa, mettendosi alla prova sulla pista da ballo e conquistando l’amore del pubblico e della giuria. Inoltre, il suo percorso è stato anche segnato dalla rivalità con Teo Mammucari, con il quale non sono mancati gli scontri davanti e dietro la telecamera. Addirittura, si parlò di una rissa sfiorata dietro le quinte del programma. In realtà, però, il tutto sarebbe stato ingigantito dato che, nella realtà, era avvenuto solo un battibecco. A prova di ciò, in una puntata dello show fu mostrato proprio un video del diverbio.

Nonostante ciò, però, c’è chi non ha creduto a questa versione, sostenendo addirittura che il filmato fosse stato censurato. Ad ogni modo, lo scorso sabato 2 dicembre, Antonio Caprarica si è ufficialmente ritirato da Ballando con le stelle per problemi di salute. Ad una settimana dal suo abbandono, il giornalista ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha affrontato finalmente l’argomento “rissa” con Mammucari. Ecco cos’ha avuto da dire a riguardo:

È stato il momento che ho apprezzato di meno proprio perché non mi piace questo genere di cose. Capisco che la trasmissione richieda anche il sale, il pepe, capisco che c’è da offrire ai giornali un po’ di pettegolezzo. La verità dei fatti sta nel video che si è visto e in un rapporto che è finito salutandosi tra persone civili, che si trovano anche simpatiche. Non c’è stato nulla di più. La cosa ha avuto una certa risonanza perché la gente ha di me una certa immagine, anche io un po’ mi considero un gentiluomo.

Proprio per la sua reputazione, in tanti pensavano che l’uomo non avrebbe ceduto dinanzi le provocazioni del comico. Ma, Caprarica la pensa in un modo nettamente diverso. Secondo il giornalista, infatti, Mammucari spesso si è spinto oltre, motivo per il quale è stato necessario intervenire: “Non potevo stare zitto perché ho subito avuto la netta sensazione che a Teo gli fosse scivolato un po’ il piede sul pedale. Succede ai comici, soprattutto a quelli bravi. Il risultato è stato negativo, perché la battuta non ha fatto più ridere perché è diventata un’offesa. La mia reazione è stata, sì, vibrata ma è finita lì”.

Ad ogni modo, i rapporti tra i due uomini ad oggi sono più che sereni. Prima di lasciare la trasmissione, Caprarica ha regalato a Teo il suo ultimo libro, “Carlo III”, facendogli anche una dedica speciale, “sconcia ma privata“. Insomma, il giornalista ci ha tenuto a ribadire che il suo percorso a Ballando con le stelle è stato caratterizzato da molte cose e non solo dallo scontro con il comico romano. Sulla pista, si è divertito, uscendo fuori dalle dinamiche della gara e godendosi semplicemente l’esperienza. “Vorrei tanto che la mia partecipazione a Ballando non rimanesse solo questo. Mi dispiacerebbe”, ha spiegato.

Infine, Caprarica ha fatto il nome di Wanda Nara come possibile vincitrice di quest’edizione di Ballando con le stelle, lodandola per i suoi movimenti e i successi avuti in tutte queste puntate. E, per chi si chiedeva se questa sera, sabato 9 dicembre, sarebbe stato seduto al tavolo degli eliminati, il giornalista ha chiarito ogni dubbio: “Ho chiesto a Milly di lasciarmi riposare almeno dieci giorni. Poi, da regolamento, posso partecipare anche alla serata del ripescaggio ma come omaggio alla trasmissione. Tutto dipende dalle condizioni della mia anca”.