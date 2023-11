Mammucari-Caprarica, ecco il video della lite: tutto molto triste

A distanza di dieci giorni della tanto discussa lite a Ballando con le Stelle a telecamere spente tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari, il programma Rai ha deciso di divulgare il filmato di ciò che è avvenuto tra i due concorrenti. Si è parlato di una quasi rissa (così l’ha definita DavideMaggio.it che in esclusiva ha dato la notizia). L’episodio è poi stato ridimensionato da Milly Carlucci che ha sostenuto che non c’è stato alcunché di drammatico ma soltanto un confronto da spogliatoio in cui i toni si sono alzati un poco. Il video ora fa chiarezza e mostra che la verità sta nel mezzo tra quanto scritto da DavideMaggio.it e quanto raccontato dalla conduttrice.

Il comico e il giornalista non sono arrivati alle mani, ma al contempo non hanno nemmeno avuto un botta e risposta da liquidare con un classico ‘confronto da spogliatoio’. Sono volati insulti pesanti nella Sala delle Stelle al termine della quarta puntata di Ballando, la penultima andata in onda.

La boria di Teo non ha limiti, come la sua prepotente maleducazione È grave, xché cambia il senso delle sue battute, che diventano offese e smettono di far ridere@stanzaselvaggia non era l'eccezione, ha solo svelato una regola Pessimo esempio su @RaiUno#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AFZsRBwpMM — Dana (@DanaColtNada) November 21, 2023

Queste le parole infuocate del giornalista indirizzate al comico:

“Tu devi proprio imparare a non esagerare Mammucari, eh! Perché se tu fai il cafone, io poi te lo dico pubblicamente. Io non ti ho mai dato del cane, altrimenti ti direi che si un comico di terz’ordine. E allora staia attento, no, non me ne frega nulla di ballare o non ballare, modera i tuoi termini! Adesso è chiaro? Io sto calmissimo e lo dico poi anche in diretta. E non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito. Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz’ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene vai! Sei un cafone di quart’ultimo ordine. Io non ti conosco e non intendo continuare a conoscerti e ti prego di lasciarmi stare e accomodarti lontano. Questo imbeci*le mi dà del cane, ma che la smetta e stia zitto. C’è un limite e un senso della misura”.

Teo come ha reagito? Facendo mea culpa? Assolutamente no, anzi ha rincarato la dose:

“Io non devo esagerare? Tu mi hai detto che mi volevi dare una bastonata. Hai detto che mi bastonavi. Comico di terz’ordine ci sei te, che dici ste ca**ate. E allora stai calmo Caprarica. Non fare l’intellettuale che aggredisce. Chi ha iniziato tra i due? Hai detto che mi davi le bastonate. Vergognati! Non l’hai detto? Io ho detto che sei un cane e un pezzo di legno nel ballo. Io non sto parlando della tua professione del ca**o (giornalista, ndr), ma davvero qui e di quello che fai nel ballo. Stai a fare l’intellettuale, ma sei un cafone. La bastonata la dai a tuo marito. Accomodati tu vai. Questo fa l’intellettuale ma è uno str***o. Ma stai zitto intellettuale statte zitto e smettila. Ma cosa minacci?”.

Come emerso dal video i due concorrenti hanno avuto uno scontro durissimo, altro che confronto da uomini da spogliatoio, a meno che si intenda con “spogliatoio” che due persone si insultino a livello personale e pure sulle rispettive professioni. È evidente che il comico e il giornalista sono andati ben al di là dello screzio televisivo relativo al contesto ludico di Ballando, arrivando a insultarsi addirittura sui lavori praticati.

A colpire anche il clima gelido che è venuto a crearsi nella Sala delle Stelle dove tutti gli altri concorrenti si sono zittiti, seguendo l’alterco in religioso silenzio e non senza imbarazzo. A un certo punto è intervenuta Paola Perego che si è avvicinata a Mammucari invitandolo a darci un taglio. “Dai, basta adesso”, ha scandito la conduttrice. Il comico ha però proseguito nella sua invettiva contro Caprarica. Anche Ricky Tognazzi ha provato a placare Mammucari. “Non puoi pensare però che non s’inca**i”, ha chiosato il regista. Ma Teo non ha colto i consigli proseguendo a spron battuto contro il giornalista. Tutto molto triste.