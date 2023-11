Mammucari-Caprarica, pace non spontanea a Ballando: retroscena

E pace fu tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari a Ballando con le Stelle. Durante l’apertura della quinta puntata del popolare programma del sabato sera di Rai Uno, il comico, non appena Milly Carlucci si è collegata con la Sala delle Stelle, ha chiesto la parola, ottenendola e minimizzando l’alterco che lo ha visto protagonista una settimana fa con il giornalista. “Gli ho dato una ginocchiata”, ha detto scherzando. “Io no, non l’ho toccato“, la risposta, sempre con tono non serio di Caprarica. Mammucari ha poi domandato al compagno di avventura di dargli un abbraccio. Rullo di tamburi? E sì, Antonio ha accettato di buon grado e si è allacciato con l’ex conduttore de Le Iene. Pax!

Ballando con le Stelle, si salva il salvabile

Tutto spontaneo? Ma naturalmente no. Senza dubbio i due, prima della puntata, si sono accordati con la padrona di casa, la signora Carlucci, per salvare il salvabile di un fatto piuttosto triste. Come accennato, è emerso che sabato scorso, a telecamere spente, Mammucari e Caprarica hanno avuto una pesante lite verbale. Sapere che due adulti se le cantano di santa ragione in un gioco è piuttosto imbarazzante. Ma tant’è.

Milly, da vecchia volpe televisiva quale è, ha abbassato il volume della polemica ed è sicuro che privatamente abbia trovato una quadra assieme ai due concorrenti per chiudere la faccenda in modo onorevole. La situazione stava sfuggendo di mano, con il giornalista che addirittura ha minacciato di lasciare il programma.

Le rassicurazioni avute da Antonio Caprarica

Insomma, per farla breve: chi conosce i meccanismi televisivi sa bene che il chiarimento di Teo e Caprarica è stato studiato a tavolino prima della diretta. E sa anche bene che tale dinamica ha avuto la benedizione della conduttrice di Sulmona. Altro discorso è che i due abbiano deciso realmente di sotterrare l’ascia di guerra. Praticamente certo che ciò sia avvenuto dopo che Caprarica ha avuto rassicurazioni che il comico si dia una calmata con le battutacce nei suoi confronti.