Il GF torna a settembre? Ecco la verità e il destino de La Talpa

Alcuni giorni fa, si è diffusa la notizia secondo la quale il Grande Fratello potrebbe prendersi un anno di pausa. Dopo l’ultima faticosa edizione, sembrava che la Mediaset avesse deciso di non far tornare il reality di Canale 5, sostituendolo con un altro amato programma. Trattasi de La Talpa, la cui ultima edizione risale al lontano 2008. Addirittura, era stata annunciata anche la probabile conduttrice della trasmissione, ovvero la veterana Paola Perego. Tra l’altro, l’azienda ha già acquistato da tempo i diritti de La Talpa. Ebbene, a quanto pare, il tutto era solamente una grande fake news.

Grande Fratello o La Talpa? Il futuro di Canale 5

Stando a quanto rivelato da TVBlog, nel palinsesto futuro di Canale 5 non ci sarebbe neanche l’ombra di una nuova edizione de La Talpa. Nonostante Pier Silvio Berlusconi abbia da tempo accennato a un potenziale ritorno del reality sui canali Mediaset, sembra che anche per l’anno prossimo non sia prevista la messa in onda della trasmissione che un tempo vedeva alla conduzione Paola Perego. In realtà, pare che il Grande Fratello non si prenderà nessuna pausa. Al contrario, dopo la fine di quest’ultima edizione, tornerà in onda regolarmente il prossimo settembre su Canale 5.

TVBlog ha anche svelato che Alfonso Signorini tornerà per la sesta volta alla conduzione del programma, che avrà di nuovo una doppia programmazione settimanle. Dunque, pare che non ci sarà nessuna novità importante. Tuttavia, il portale ha anticipato che potrebbero esserci dei cambiamenti nel meccanismo, proprio come successo nell’ultima stagione dopo le polemiche affrontate per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Non solo, ci sarà anche una nuova location.

La Casa più spiata d’Italia lascerà infatti la storica sede di Cinecittà per trasferirsi ai Luminas Studios, situati nella cornice naturale del Parco di Velo, in zona Roma Nord. Non si hanno invece notizie su La Talpa, il cui futuro televisivo rimane ancora incerto. Il reality riuscirà prima o poi a tornare nei palinsesti televisivi? Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprirlo.