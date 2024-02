GF in pausa per un anno: ecco quale reality lo sostituirà

Manca ancora più di un mese alla fine di quest’edizione del Grande Fratello, ma nelle ultime ore sono già circolate voci su cosa potrebbe succedere a partire della prossima stagione televisiva. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, il GF potrebbe prendersi un anno di pausa. Ricordiamo che da diversi anni il reality (prima nel suo formato vip e ora nella versione normale) va in onda regolarmente su Canale 5. Inoltre, da quando il programma è stato affidato ad Alfonso Signorini, la sua durata è aumentata, arrivando a durare più di sei mesi ogni anno. Insomma, il Grande Fratello ha ampiamente occupato i palinsesti Mediaset e pare che, adesso, sia arrivato il momento di fermarsi.

Ma, quale reality prenderà il suo posto? Sempre secondo Parpiglia, potrebbe tornare sul piccolo schermo un programma amatissimo e atteso da tempo dal pubblico: La Talpa. Da alcune voci, sarebbe trapelato anche che Paola Perego potrebbe lasciare la Rai per fare il suo ritorno in Mediaset alla conduzione della storica trasmissione. Chiaramente, si tratta solamente di rumors, dato che non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale da parte della produzione dei due show o dai vertici dell’azienda stessa. Ma, nel caso la notizia rivelasse vera, cosa potrebbe aver portato a questa decisione?

Dopo le polemiche per la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rivoluzionare il reality da zero. Nuova opinionista, nuovo nome, cast composto da NIP e VIP e nuova opinionista social. Eliminate influencer o qualsiasi personaggio considerato “trash“, per dare spazio ad una nuova forma d’intrattenimento. Nonostante ciò, dopo un po’, vedendo gli scarsi risultati, hanno comunque cercato di arruolare il triangolo di Temptation Island, il quale non ha avuto lunga vita.

Per questo, gli ascolti e le interazioni social del Grande Fratello sono inevitabilmente calati. Inoltre, l’intento di avere un’edizione pulita non ha funzionato del tutto, dato che ci sono stati diversi episodi gravi, tra accuse di bullismo e presunte bestemmie. Al netto di ciò, la Mediaset avrà giustamente pensato di far prendere una pausa al GF, così da tornare su Canale 5 direttamente nel 2025? Non resta che attendere per scoprirlo.