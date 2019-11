La strada di casa 3 non si farà, Alessio Boni: “Non è prevista”

Nessuna terza stagione per La strada di casa? La notizia data direttamente dall’attore Alessio Boni

La strada di casa 3 non si farà davvero? L’attore Alessio Boni, protagonista della fiction, ha affermato che non è prevista nessuna terza stagione. Sembrava possibile rivedere Fausto Morra alle prese con altri problemi da risolvere, ma la notizia che ha dato alla rivista TelePiù lascerà senza parole tutti i telespettatori che si erano affezionati a questo personaggio. Quello della seconda stagione è stato quindi il finale definitivo oppure si può sperare che, fra qualche anno, Alessio Boni farà un annuncio importante sulla fiction La strada di casa?

Alessio Boni parla della terza stagione de La strada di casa: ecco cos’ha confessato

Queste sono state le parole dell’attore Boni al settimanale TelePiù: “Per il momento non è prevista un’altra stagione. Poi, chissà, può succedere di tutto in futuro”. Dopo il finale della seconda stagione de La strada di casa 2, in molti hanno cominciato a immaginare quale sarebbe stato il prosieguo della storia e adesso arriva questa notizia proprio da Alessio Boni, protagonista del film sull’inventore della Vespa Enrico Piaggio in onda su Rai Uno.

Ultime notizie su Alessio Boni, l’attore fra Enrico Piaggio e il figlio

Sul film Enrico Piaggio – Un sogno italiano ha rivelato: “Di questo personaggio mi è piaciuto il fatto che non abbia mai pensato a quelli come lui. Avrebbe potuto fabbricare macchine di lusso, invece ha pensato alle donne, ai preti e a tutte le persone umili che dovevano rimboccarsi le maniche e muoversi per le strade strette di quell’epoca”; e ha infine parlato di suo figlio: “La notizia secondo la quale diventerò papà è vera: io e la mia compagna avremo presto un figlio: nascerà a marzo. Che dire? Sono molto felice per questo”.