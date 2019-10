La strada di casa 3 ci sarà? Cosa sappiamo sulla nuova stagione

Anticipazioni La strada di casa 3: la nuova stagione si farà?

Nessuno ha ancora confermato La strada di casa 3 ufficialmente ma, visto che gli ascolti non hanno deluso le aspettative e considerando che la storia di questa seconda stagione lascia spazio a supposizioni e risvolti davvero interessanti, dubitiamo che per i prossimi anni scarteranno a priori l’ipotesi di una nuova stagione. Nulla è stato detto ma non per questo bisogna pensare al secondo capitolo come l’ultimo della serie, anche perché non è certo la prima volta che accade di supporre che una nuova stagione ci sarà e alla fine si fa davvero.

La strada di casa 3 si farà? Il possibile cast

Nessuna indiscrezione poteva trapelare ovviamente sul cast, sebbene qualche previsione sugli eventuali attori della terza stagione sia possibile farla: a meno che non dovessero esserci dei ripensamenti da parte loro è impossibile ad esempio che gli attori principali come i Morra non vengano contattati. È un po’ il solito discorso in effetti: una fiction appassiona non solo per le vicende ma anche per i suoi interpreti, e cambiare quelli principali potrebbe danneggiare il prodotto (pensate alle vicende di Squadra antimafia dopo l’abbandono di Marco Bocci e Giulia Michelini). Intanto vi ricordiamo che Alessio Boni interpreterà Enrico Piaggio nell’omonimo film e sarà anche il protagonista di Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.

News La strada di casa 3: la possibile trama della nuova stagione

La seconda stagione della Strada di casa 2 si è conclusa con colpi di scena che avranno senz’altro sorpreso più di un telespettatore; per di più essendo tanti gli elementi che si prestano a nuove storie, anche con un finale chiuso e non aperto La strada di casa 3 può garantire vicende e intrecci interessanti e avvincenti. Certo, i piani alti non hanno comunicato nulla finora e tutto è ancora avvolto nel mistero ma dovendo fare delle ipotesi non è da escludere che i Morra dovranno vedersela con una nuova famiglia e con altri competitor. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.