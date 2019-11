Enrico Piaggio su Rai Uno: trama, cast attori, numero puntate

By

Film Enrico Piaggio su Rai Uno: numero puntate e quando andrà in onda

Enrico Piaggio – Un sogno italiano è la nuova fiction di Rai Uno che ripercorre la storia del famoso imprenditore italiano che ha dato vita alla Vespa, scooter realizzato nel bel mezzo della crisi economica dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Si parla, infatti, di “miracolo italiano” e Umberto Marino – che ha diretto il film – ha voluto proprio sottolineare il grande impegno che Piaggio ci ha messo nella sua vita; una vita costellata di grandi successi, è vero, ma anche di momenti difficili da affrontare, che lo hanno messo a dura prova. Si parla di film e non propriamente di fiction perché è stata dedicata una sola puntata – in onda martedì 12 novembre alle 21.20 – al creatore della Vespa.

Trama Enrico Piaggio: la vera storia

Il film di Rai Uno comincia con Enrico Piaggio che si trova ad affrontare una terribile crisi che ha colpito la sua fabbrica di Pontedera nel 1945. Deve assolutamente inventarsi qualcosa per salvare tutte quelle famiglie che lavorano per lui. In quel momento di estrema difficoltà, punta tutto su un veicolo di dimensioni ridotte, che possa dare agli italiani la possibilità di muoversi liberamente nel traffico: la Vespa.

Lo scooter diventa immediatamente un mezzo amatissimo e simbolo del made in Italy nel mondo; il suo successo è segnato anche grazie alla scelta del regista William Wyler di inserire la Vespa nel film Vacanze romane.

Enrico Piaggio, sul suo cammino, trova anche personaggi che tentano di mettergli il bastone tra le ruote: il finanziere Rocchi Battaglia fa tutto quello che è in suo potere per mettere le mani su quell’azienda che, grazie a Piaggio, ha avuto un’incredibile svolta!

Cast Enrico Piaggio: nomi attori e personaggi della fiction di Rai Uno

Questi sono tutti gli attori di Enrico Piaggio e i personaggi che interpretano: