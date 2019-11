Alessio Boni a Domenica In per presentare il film su Enrico Piaggio parla del figlio in arrivo

Ospite di Domenica In per parlare del nuovo film Rai incentrato sulla vita e la carriera di Enrico Piaggio, Alessio Boni ha speso qualche parola sull’ultima novità della sua vita privata. A 53 anni il popolare attore sta per diventare padre per la prima volta. La compagna Nina Verdelli, figlia di Carlo direttore de La Repubblica e di Cipriana Dall’Orto ex direttrice di Donna Moderna, è incinta. Nina, che lavora come giornalista di moda ed è vent’anni più giovane di Boni, è in dolce attesa per la prima volta e il parto è previsto per la primavera 2020. “È un bel traguardo. Quando ci penso mi viene un sorriso, sono davvero felice”, ha confidato Alessio a Mara Venier, più che mai raggiante ed entusiasta.

La scelta di Mara Venier su Alessio Boni e Nina Verdelli

“So che sei molto riservato…”, ha puntualizzato Mara Venier. “Lo è di più la mia compagna”, ha replicato Alessio Boni. “Allora non mandiamo le immagini di voi due insieme. È giusto e bello rispettare la privacy di chi non vuole mostrarsi”, ha deciso zia Mara all’ultimo a Domenica In. “Grazie, Nina ne sarà molto felice”, ha ammesso l’attore, che non si aspettava una scelta del genere da parte della conduttrice.

La storia d’amore tra Alessio Boni e Nina Verdelli

Alessio Boni e Nina Verdelli si sono conosciuti nel 2017 grazie ad amici in comune. Da allora sono inseparabili anche se preferiscono non mostrarsi troppo in pubblico.