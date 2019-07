Gerry Scotti presidente di giuria nella finalissima de La Sai L’Ultima? 2019

La Sai L’Ultima? Finale: Gerry Scotti sarà presidente di giuria

La Sai L’Ultima 2019 sta per giungere al termine. Dopo il grande ritorno, la spassosa e appassionante gara di barzellettieri sta per finire e finalmente scopriremo il vincitore. Ospite speciale nella finalissima, che andrà in onda il prossimo 26 luglio, sarà l’amato Gerry Scotti che vestirà il ruolo di presidente della giuria. A darne annuncio, attraverso le pagine del settimanae Tv Sorrisi e Canzoni (nel numero attualmente in edicola) è proprio Ezio Greggio, timoniere dello storico varietà che è stato il trampolino di lancio di una carriera nella comicità per grandi personaggi come Valentina Persia e Andrea Pucci. Quest’ultimo, lanciato da La Sai l’Ultima? nell’edizione del lontano 1994, sarà ospite d’eccezione insieme a Scotti.

Gerry Scotti ospite a La Sai L’Ultima?: l’annuncio di Ezio Greggio

“Per la serata finale ci sarà Gerry Scotti che abbiamo nominato presidente della giuria: per lui ho fatto preparare un banchetto di benvenuto degno di un matrimonio”, racconta Ezio Gregio che sull’altro ospite invece scherza così: “Pucci (Andrea Ndr) invece lo lasciamo fuori in una roulotte arrugginita”. Il timoniere de La Sai L’Ultima? a Tv Sorrisi e Canzoni parla anche dell’atmosfera che si respira in vista della finale, e sui coach Scintilla (che ha festeggiato 5 anni d’amore con Elena Morali) Biagio Izzo e Maurizio Battista rivela: “La rivalità acerrima con cui si affrontano davanti alle telecamere è un po’ un gioco delle parti. In realtà hanno ‘solidarizzato’ e si divertono a farsi scherzi a vicenda”. Il presentatore annuncia, inoltre, che la finale non sar però l’ultima puntata, infatti è previsto anche “un meglio di” la settimana seguente.

Gerry Scotti pronto anche per la nuova edizione di Tu si Que Vales

Intanto Gerry Scotti, prima di vestire il ruolo di presidente giurato a La Sai L’Ultima 2019 con Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, fidanzata di Greggio su cui ci sono state non poche polemiche, continua a condurre il quiz show Caduta Libera. Nonostante ciò è già pronto anche per la prossima edizione di Tu si Que Vales, che lo vedrà ancora una volta protagonista insieme a Rudy Zerby, con cui ha costruito un bel rapporto di amicizia e con cui ha avuto un simpaticissimo incontro proprio qualche giorno fa.