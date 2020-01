La Pupa e il Secchione anticipazioni e ospiti: Mazzoni geloso di Angelica

Anticipazioni La Pupa e il Secchione e Viceversa: cosa succederà nella puntata di martedì 28 gennaio 2020

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione e viceversa per martedì 28 gennaio 2020 annunciano una puntata davvero da non perdere! Partiamo subito dicendo che le coppie dovrebbero essere definitive e non dovrebbero esserci quindi più cambi tra Pupe e Secchioni: le anticipazioni parlano infatti di “ripensamenti terminati”. Ma le coppie, nella maggior parte dei casi tornate alle formazioni originali, avranno comunque dei problemi perché con i cambi e con i nuovi arrivi gli equilibri sono stati alterati. Carlotta continuerà a essere un problema per Marina e Massa, che invece avevano iniziato il gioco affiatatissimi? Il nuovo Pupo, intanto, diventerà un problema per un’altra coppia che sembrava inseparabile e concentratissima sull’obiettivo.

Mazzoni geloso di Angelica e il Pupo Marco: le anticipazioni sulla nuova puntata

Come rivelato dalle anticipazioni de La pupa e il Secchione, Mazzoni sarà molto geloso di Angelica perché quest’ultima si avvicinerà al Pupo Marco. La nuova intesa, che somiglia molto a quella tra Martina e Stefano, comprometterà anche la serenità della coppia formata da Marco e la Secchiona Maestri. Abbiamo già visto Martina pagare le conseguenze del tempo speso con Stefano, succederà lo stesso a uno tra Angelica e Marco? In attesa di scoprirlo, proseguiamo con le anticipazioni per martedì 28 gennaio. Tra gli ospiti vedremo Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. A loro saranno affidati i vari compiti nel corso delle prove della puntata. Giacobbo assegnerà i voti alle coppie nei panni di guide turistiche per la città di Roma.

La Pupa e il Secchione, tutti gli ospiti di martedì 28 gennaio

Le sfide invece prevedono l’arrivo in villa di Mark The Hammer, musicista e youtuber, che chiederà alle coppie di scrivere e cantare un brano trap. Roberta Carluccio, fitness model, giudicherà la Prova Twerk, mentre la Marchesa darà il suo giudizio sulla prova del ferro da stiro. Alba Parietti valuterà il Bagno di cultura finale. Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione e Viceversa non aggiungono altro, ma di sicuro c’è molta curiosità anche su come si evolverà il rapporto tra De Benedetti e Stella.