Martina e Stefano Pupa e Secchione, il flirt scatena il caos: provocazioni finite male

La Pupa e Il Secchione: Stefano Beacco e Martina Di Maria innamorati? Il flirt

Puntata ricca di cambiamenti, quella di oggi della Pupa e il Secchione, visto che ci sono stati nuovamente accoppiamenti diversi, sono entrati una nuova pupa e un nuovo secchione e soprattutto è emerso un nuovo flirt tra due partecipanti. O meglio tra un’ex partecipante e un attuale concorrente perché stasera Martina Di Maria è stata eliminata. Che c’entra Martina? Semplice: è lei ad aver ammesso – e anche se non lo avesse fatto si sarebbe comunque capito – di provare un certo interesse nei confronti di Stefano Beacco. “Stefano è un bellissimo ragazzo – queste le sue parole in uno dei tanti confessionali della puntata –, mi piace anche l’atteggiamento. Mi piace anche lui come persona. Non solo per i pettorali. Ci sto bene, ci prendiamo in tante cose. Ci sto bene a parlarci, a confidarmi”. Più chiara di così?

Stefano e Martina insieme: la reazione dei secchioni De Lauretis e Scazzi

In puntata si è visto chiaramente che questo rapporto ha influenzato notevolmente il rendimento di Martina e in parte anche quello di Stefano perché entrambi hanno studiato poco: questo ovviamente ha dato fastidio al secchione De Lauretis e alla secchiona Scazzi che hanno fatto notare a entrambi come studiare sia importante per arrivare sino alla fine. “Non voglio essere il terzo incomodo nella coppia che si sta venendo a formare”, queste le parole di lei; più forti quelle di lui: “Non è una villeggiatura, stiamo qui per vincere! A me i soldi servono!”. In tutto questo alla fine chi ci ha rimesso è stata proprio Martina che è stata eliminata stasera a causa della sua impreparazione. “C’è anche lo spazio per stare un po’ con Stefano, no?”, questa la sua domanda in confessionale; sicuramente sì ma se il risultato è questo forse sarebbe stato meglio dedicarsi maggiormente a studiare: non capita tutti i giorni di partecipare alla Pupa e il Secchione, no?

Martina e De Lauretiis eliminati: quando i flirt costano caro

I due si sono avvicinati molto di sera sul divano dopo che lui l’ha chiamata “peperina” e mentre De Lauretis cercava di dormire: il secchione aveva invitato Martina a riposarsi perché l’indomani sarebbe stato necessario studiare un po’ di più del previsto; Martina però è stata sul divano con Stefano a provocarlo e a flirtarci. I due ci sono sembrati molto in sintonia, ed è un vero peccato, vista la sua simpatia e il suo carattere, che alla fine la Di Maria sia uscita contro Angelica e Mazzoni – anche quest’ultimo innamorato della sua pupa -; diciamo però che se l’è cercata e che quindi era giusto che i rivali andassero avanti. Entrambi non scrivono ancora nulla sui propri profili Instagram: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Il flirt sarà diventato qualcosa di più oppure no?