La pupa e il secchione, De Benedetti e Stella flirtano su Instagram: i commenti

La pupa e il secchione, Giovanni De Benedetti e Stella Manente: le news di oggi sorprendono il pubblico

L’intesa nata tra De Benedetti e Stella Manente a La pupa e il secchione è reale! Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality, condotto da Paolo Ruffini in una formula tutta nuova e senza studio. Abbiamo quindi conosciuto i protagonisti e si sono formate le coppie: le Pupe hanno scelto i Secchioni in base alla presentazione di questi ultimi. Giovanni De Benedetti è stato scelto da Carlotta Cocina, mentre per Stella è stata una scelta forzata: è stata l’ultima a scegliere e fa coppia con De Laurentis. Già durante la prima puntata però abbiamo visto De Benedetti e Stella provare simpatia reciproca, e questo ha infastidito molto Carlotta!

De Benedetti e Stella dopo La pupa e il secchione, scambio di commenti su Instagram

Alla Pupa di De Benedetti non è andato giù il fatto che il Secchione abbia sottratto del tempo al suo studio per dedicarlo all’altra. Nella prossima puntata il conduttore chiederà alle Pupe se sono convinte delle loro coppie: ci sarà un cambio per quanto riguarda Carlotta e Stella? Tutto lascia pensare di sì, soprattutto i commenti di Stella e De Benedetti su Instagram! Il Secchione oggi ha pubblicato un video mentre suona il pianoforte e la Manenti ha così commentato: “Il mio artista”. Lui ha subito risposto: “La mia musa”, aggiungendo una rosa. Dunque Stella e De Benedetti dopo La pupa e il secchione sono rimasti in contatto, ma ciò non dà per scontato che ci sarà il cambio delle coppie nel programma.

La pupa e il secchione, scambio di coppie nella prossima puntata?

Carlotta infatti potrebbe essersi affezionata al suo Secchione, al punto da non volerlo cedere e quindi potrebbe puntare alla vittoria sempre accanto a lui. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle, soprattutto nel caso in cui non ci sarà lo scambio e Stella e De Benedetti continueranno a passare molto tempo insieme.